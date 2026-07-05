Джорджина Родригес – модел, инфлуенсър и годеница на футболната суперзвезда Кристиано Роналдо – официално навлезе в модната индустрия като дизайнер със собствена марка спортно облекло. Новината беше съобщена първо от онлайн изданието за женска мода WWD.

32-годишната испанска моделка от аржентински произход представи Mimoa – базирана в Дубай марка, насочена към модерното ежедневно спортно облекло.

Първата колекция включва 27 модела – клинове, спортни топове, тениски, бодита, панталони и други базови артикули, предназначени както за тренировки, така и за пътуване и ежедневието. Цените са под 100 евро (около 100–115 щатски долара), като достъпността е сред основните принципи на бранда.

„Mimoa се роди от нещо лично. Исках да създам спортно облекло, което наистина да отговаря на начина, по който жените живеят – за всеки момент, всяка фигура и всяко темпо на деня. Още от самото начало достъпността беше в основата на всичко, което създадохме“, споделя Родригес пред WWD.

Снимка: instagram.com/georginagio/

Според създателката дрехите са разработени така, че да съчетават комфорт, функционалност и елегантен минималистичен дизайн, като могат да се носят както във фитнеса, така и по време на пътуване или в ежедневна градска среда. Марката ще се продава директно онлайн, без посредници, което позволява цените да останат сравнително достъпни.

Родригес от години е сред най-влиятелните личности в социалните мрежи, където има десетки милиони последователи. Освен като модел, тя е позната и с документалната поредица „I Am Georgina“, която проследява личния ѝ живот, кариерата и семейството ѝ с Кристиано Роналдо.

Снимка: https://www.instagram.com

Само няколко месеца преди да представи официално Mimoa, Родригес даде своеобразен анонс на новото си модно начинание. На червения килим на Мет Гала 2026 тя привлече вниманието на фотографите, появявайки се в елегантен спортен сет, именно от бранда, вместо в традиционна вечерна визия. Изборът ѝ предизвика множество коментари в модните среди.

Тя не е единствената знаменитост, която през последните месеци се насочи към модния бизнес. През 2026 г. актрисата Сидни Суини, известна с ролите си в сериалите „Еуфория“ и „Белият лотос“, също обяви собствен моден проект, като разшири присъствието си в сектора на бельото и дамската мода.