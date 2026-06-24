Кристиано Роналдо направи ударно завръщане на Мондиал 2026. Той се разписа два пъти за победата на Португалия с 5:0 над Узбекистан. Така футболната легенда последва Лионел Меси и счупи няколко рекорда. Роналдо стана единственият футболист, вкарвал на шест световни първенства.

Но извън грандиозните успехи във футбола, сепурзвездата се радва и на вълнуваща любовна история с годеницата си Джорджина Родригес. Личният живот на португалската звезда винаги е привличал огромно внимание. През годините името му е било свързвано с редица известни жени, но само няколко от тях са оставили трайна следа в живота му - ето кои са те.

Джорджина Родригес – най-голямата любов и опора извън терена

Безспорно най-значимата връзка в живота на Роналдо е тази с Джорджина Родригес. Двамата се запознават през 2016 г., когато тя работи в магазин на Gucci в Мадрид. Връзката им бързо става публична, а впоследствие създават голямо семейство и се превръщат в една от най-обсъжданите двойки в света на спорта и шоубизнеса. През 2025 г. двамата обявиха годежа си след близо десетилетие заедно. Джорджина неведнъж е споделяла, че семейството е най-важният ѝ приоритет, а Роналдо често я нарича своя най-голяма опора извън терена.

Ирина Шейк – най-известната бивша половинка на Кристиано Роналдо

Преди Джорджина в центъра на вниманието беше руската супермоделка Ирина Шейк. Двамата започват връзка през 2010 г., след като се срещат по време на рекламна кампания. В продължение на почти пет години те бяха една от най-популярните звездни двойки в света.Раздялата им през 2015 г. предизвика множество спекулации и дълго време беше сред най-коментираните теми в светските медии. Въпреки това нито един от двамата не разкри подробно причините за края на връзката им.

Ким Кардашиян и слуховете, които обиколиха цял свят

През 2010 г. медиите свързаха Роналдо с Ким Кардашиян, след като двамата бяха забелязани заедно в Мадрид. Срещата им породи множество слухове за романтична връзка, но така и не беше потвърдена официално. Въпреки това историята остана сред най-обсъжданите моменти от личния живот на футболиста.

Парис Хилтън и краткият летен романс

Година по-рано Роналдо попадна на първите страници на таблоидите заради предполагаемата си близост с Парис Хилтън. Според публикации по онова време двамата са прекарвали време заедно в Лос Анджелис, но отношенията им са били краткотрайни.

Любовни истории преди световната слава

Още в началото на кариерата си Роналдо е свързван с няколко известни личности от Португалия и Великобритания. Сред тях са телевизионната водеща и модел Мерче Ромеро, актрисата Рита Перейра, британската актриса Джема Аткинсън и испанският модел Нереида Гаярдо. Някои от тези връзки продължават само няколко месеца, но допринасят за изграждането на образа му на един от най-желаните спортисти в света.

Днес, независимо от многобройните слухове и медийни спекулации през годините, Кристиано Роналдо изглежда е намерил стабилност и спокойствие с Джорджина Родригес. Докато продължава да преследва нови футболни върхове и да мечтае за още успехи на световната футболна сцена, семейството остава най-важната част от живота му.

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