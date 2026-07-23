Сексуалният живот е важна част от всяка здрава връзка. Независимо дали сте омъжени, или не, липсата на интимност винаги пречи в отношенията. Много двойки си задават един и същ въпрос - колко често е нормално да правят секс.

Специалисти от Rockwell Centers for Sexual Medicine&Wellnes дават отговори на тези въпроси.

Колко често правят секс повечето двойки? А семейните?

Според редица проучвания средностатистическата двойка има сексуални контакти приблизително веднъж седмично. Изследване, публикувано в Archives of Sexual Behavior, показва, че семейните двойки правят секс средно около 51 пъти годишно. Разбира се, тази честота зависи от различни фактори, сред които възрастта, продължителността на връзката, нивото на стрес и индивидуалното сексуално желание.

Проучванията показват тенденция:

Двойки на възраст между 20 и 29 години – около 2–3 пъти седмично.

Двойки между 30 и 49 години – средно 1–2 пъти седмично.

Двойки над 50 години – няколко пъти месечно или по-рядко

Тези данни показват общите тенденции, но не определят какво е правилно за всяка конкретна връзка.

Колко често правят секс щастливите двойки?

Най-подходящата честота е тази, при която и двамата партньори се чувстват удовлетворени. Някои двойки са щастливи с интимност няколко пъти седмично, докато за други веднъж месечно е напълно достатъчно. Най-важни остават взаимното удовлетворение, доверието и емоционалната близост. Когато желанията на двамата партньори се различават значително или единият изпитва сексуални затруднения, това може да доведе до напрежение във връзката. Комуникацията и откритият разговор са ключът към намирането на баланс в интимността.

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Повече секс означава ли повече щастие?

Макар че сексуалният живот е свързан с удовлетворението от връзката, по-честият секс не винаги води до повече щастие. Изследване на Университета в Торонто показва, че двойките, които правят секс приблизително веднъж седмично, съобщават за най-високи нива на удовлетвореност от отношенията си. По-високата честота не е свързана със значително по-голямо щастие. Това подсказва, че качеството на интимността е по-важно от количеството. Емоционалната връзка, доверието и цялостното здраве на отношенията оказват много по-силно влияние върху удовлетворението на партньорите.

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Признаци, че е време да обърнете внимание на интимността

Ако сексуалният живот е намалял значително и това създава напрежение във връзката, може би е време да се обърне повече внимание на интимността.

Най-честите признаци са:

Рязко намаляване на сексуалните контакти спрямо предишни периоди.

Неудовлетвореност или разочарование на единия или двамата партньори.

Избягване на интимност и усещане за емоционално отчуждение.

Стрес, здравословни проблеми или хормонални промени, които влияят върху сексуалното желание.

Как да подобрите интимния си живот?

Ако и двамата партньори желаят да подобрят сексуалния си живот, специалистите препоръчват няколко основни стъпки: