Изпитвате ли силно сексуално привличане към непознати или хора, които току-що сте срещнали, но след като връзката стане по-сериозна и се развие емоционална близост, сексуалното ви желание значително намалява или изчезва напълно? Според експертите този модел не означава непременно страх от обвързване или проблем с интимността, а може да е свързан със сексуална ориентация, известна като „фрейсексуалност“.

Какво означава „фрейсексуалност“?

Терминът произлиза от английския глагол to fray („износвам се“ или „избледнявам“) и се използва за хора, които изпитват най-силно сексуално привличане към хора, които не познават добре. С нарастването на емоционалната близост, сексуалното желание постепенно отслабва или изчезва.

Фрейсексуалността често се счита за противоположност на демисексуалността, при която сексуалното привличане възниква само след установяване на силна емоционална връзка. И двете се считат за част от по-широкия спектър на асексуалността.

За фрейсексуалността все още се говори много малко, поради което много хора може дори да не знаят, че съществува такъв термин. Британският психотерапевт по сексуалност, връзки и травми Силва Невес посочва, че много хора чувстват облекчение, когато научат за тази ориентация, защото осъзнават, че не са „грешни“ и нямат нужда да се „поправят“.

Невес подчертава, че фрейсексуалността не е страх от обвързване, не е следствие от скука във връзката и не означава, че човекът иска само необвързващи сексуални отношения.

„Това е специфичен модел на сексуално желание, който представлява легитимна сексуална ориентация“, обяснява той.

В същото време, един свободно сексуален човек може да има и друга сексуална ориентация – да бъде хетеросексуален, хомосексуален, бисексуален или друг.

Силно желание, което постепенно изчезва

За фрeйсексуалните хора сексуалното привличане е най-силно в ранните етапи на запознанствата. Новостта, мистерията и непознатото създават интензивна възбуда. Но със задълбочаването на връзката и развитието на емоционалната близост, сексуалното желание може значително да намалее, въпреки че любовта, привързаността и романтичните чувства към партньора остават налице.

Според Невес, липсата на сексуално желание не бива автоматично да се тълкува като липса на любов.

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Поради липса на информация, много фрейсексуални хора се чувстват засрамени, объркани или си мислят, че нещо не е наред с тях.

Невес предупреждава, че понякога дори в психиатричните заведения тези хора погрешно биват диагностицирани с разстройства на привързаността или интимността, въпреки че става въпрос за сексуална ориентация, а не за психологическо разстройство. Той добавя, че е напълно нормално сексуалното желание в дългосрочните връзки да намалява с времето, но това не означава автоматично, че някой е фрийсексуален.

Свободната сексуалност съществува в различни спектри

Подобно на другите сексуални ориентации, фрейсексуалността се проявява по различен начин при всеки човек. При някои сексуалното желание изчезва много бързо, докато при други процесът е постепенен.

Един от най-разпространените митове е, че фрейсексуалните хора са неспособни на любов или сериозна връзка. Според експерти това не е вярно. Много от тях имат стабилни, дълготрайни и пълноценни връзки, въпреки че понякога те не включват полов акт или функционират като отворени връзки, ако и двамата партньори са съгласни с такъв начин на живот.

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Експертът подчертава, че най-голямото предизвикателство е да накарате партньора си да разбере вашата сексуална ориентация. Намаленото сексуално желание често се възприема като отхвърляне, въпреки че това не означава, че любовта или важността на връзката са намалели.

Според Силва Невес най-важното е партньорите открито да обсъждат нуждите си и съвместно да решават какъв тип връзка им подхожда, вместо да се опитват да отговорят на обществените очаквания.