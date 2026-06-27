Разкрита е тайната на страхотния секс след 40 години! Сексолозите Лулу Санакс и Карън Лигман, както и семейната терапевка Анна Елтън са уверени, че интимният живот се подобрява след тази възраст. Те разкриват тайните на страхотния секс на тази възраст в интервю за американското издание Scary Mommy, излизащо в Ню Йорк.

Според Санакс, 40-годишните не чакат идеалния момент за секс, както често правят 20-годишните. Те често започват интимност, когато са уморени, нямат настроение или когато житейските обстоятелства не са предпоставка за романтика.

Сексоложката подчертава, че този подход към интимността я прави по-пълноценна, тъй като фокусът се измества от постигането на оргазъм към самия акт на интимност и взаимодействие.

Снимка: iStock

Елтън допълва, че има и други причини, поради които сексът се подобрява с възрастта. Тя казва, че с напредване на възрастта много хора спират да се срамуват да говорят за чувствителни теми и започват да обсъждат какво харесват и какво не харесват в леглото, пише още БГНЕС.

„Често в средната възраст хората наистина осъзнават телата си за първи път“, казва тя.

Снимка: iStock

Лигман също така посочва способността за поддържане на интимност извън спалнята като друга тайна за пълноценен сексуален живот след 40 години.

Снимка: iStock

Тя също така вярва, че е важно човек да може да се адаптира и да приема промените както в собственото си тяло, така и в това на партньора си.