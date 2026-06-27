Разкрита е тайната на страхотния секс след 40 години! Сексолозите Лулу Санакс и Карън Лигман, както и семейната терапевка Анна Елтън са уверени, че интимният живот се подобрява след тази възраст. Те разкриват тайните на страхотния секс на тази възраст в интервю за американското издание Scary Mommy, излизащо в Ню Йорк.
Според Санакс, 40-годишните не чакат идеалния момент за секс, както често правят 20-годишните. Те често започват интимност, когато са уморени, нямат настроение или когато житейските обстоятелства не са предпоставка за романтика.
Сексоложката подчертава, че този подход към интимността я прави по-пълноценна, тъй като фокусът се измества от постигането на оргазъм към самия акт на интимност и взаимодействие.
Елтън допълва, че има и други причини, поради които сексът се подобрява с възрастта. Тя казва, че с напредване на възрастта много хора спират да се срамуват да говорят за чувствителни теми и започват да обсъждат какво харесват и какво не харесват в леглото, пише още БГНЕС.
„Често в средната възраст хората наистина осъзнават телата си за първи път“, казва тя.
Лигман също така посочва способността за поддържане на интимност извън спалнята като друга тайна за пълноценен сексуален живот след 40 години.
Тя също така вярва, че е важно човек да може да се адаптира и да приема промените както в собственото си тяло, така и в това на партньора си.