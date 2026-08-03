Мария Силвестър, със своята автентичност, чувствителност и силно обществено присъствие, е посланик на проекта "Жената като муза" на Станимира Янакиева - за жените, които са силни, чувствени, борбени и истински. Създаден е с благодарност и уважение към личностите, които не просто се появяват в живота ни, а се превръщат в ориентир и вдъхновение.

В проекта Станимира Янакиева събира 20 забележителни и вдъхновяващи жени, предизвикани да облекат смокинг и да видят в огледалото едновременно силата и женствеността си. Това е колекция от ярки женски присъствия – всяка със своя история и характер. Заедно те изграждат образа на модерната, интелигентна и вдъхновяваща жена на 21 век.

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