Световноизвестният алпинист Нирмал Пурджа, бивш военнослужещ от британските специални части, е сред 10-те катерачи, които се смятат за изчезнали след лавина на Броуд Пийк в Пакистан – един от най-високите върхове на планетата, съобщи "Гардиън".

Пурджа, роден в Непал и известен още като Нимс Дай, влезе в историята през 2019 г., след като изкачи всичките 14 осемхилядника в света за малко повече от шест месеца.

Алпийският клуб на Пакистан съобщи, че е получил „изключително тревожни“ сигнали за лавина, връхлетяла експедицията, водена от 43-годишния Пурджа. Оттогава няма връзка с алпинистите, заяви заместник-председателят на клуба Карар Хайдри.

Снимка: Facebook

В експедицията участват петима непалски алпинисти, както и граждани на САЩ, Пакистан, Оман и Китай. В групата има и още един чуждестранен катерач, уточни Хайдри.

Алпийският клуб е в контакт с държавните власти за организиране на спасителна операция, включително използването на хеликоптери, ако метеорологичните условия позволят.

Снимка: Facebook

„Клубът се моли за безопасността и успешното спасяване на всички алпинисти и изразява солидарност с техните семейства и международната алпинистка общност в този труден момент“, се посочва в изявление.

Високият 8047 метра Броуд Пийк, разположен в планинската система Каракорум, е дванадесетият по височина връх в света.

Популярността на Пурджа нарасна значително след участието му в документален филм на Netflix от 2021 г., който проследява опита му да изкачи 14-те най-високи върха на планетата за по-малко от година. Предишният рекорд за това постижение е бил седем години.

Снимка: bTV

При изкачванията си Пурджа използва допълнителен кислород, като обяснява решението си с мащаба на поставеното пред себе си предизвикателство.

Той се присъединява към британската армия през 2003 г., а през 2009 г. става част от Кралската морска пехота на Великобритания.