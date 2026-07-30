Те бяха заедно, но в момента са разделени. 6 двойки, около които доста се шумя, но сега всеки е с някои друг. Кои са известните, за които почти не се сещаме, че имаше любов помежду им.





Иво Аръков и Мика Стоичкова

Иво и Мика се запознават чрез приятелка на дъщерята на Христо Стоичков. Тримата имат среща, за която приятелката закъснява. Мика харесва факта, че може да води разговори на различна тематика с актьора. Трудно преодолява раздялата с него и дори след това продължава да мисли, че той е прекрасен човек. По време на връзката им Иво й посвещава стихове. Не се разделят със скандал или заради други хора.



Чочо Попйорданов и Нона Милева

Сигурно малко хора знаят, че преди двата си официални брака, актьорът Петър Попйорданов, е имал продължителна връзка с актрисата Нона Милева. Много техни близки са били сигурни, че тази връзка е толкова дълбока, че ще остане завинаги. В крайна сметка обаче, Нона Милева се омъжва за друг, а Чочо среща Хилда Казасян. Следват 7 години брак, в които музика и актьорско майсторство се преплитат. Двамата имат идея за съвместен дует на песента „Вървят ли двама“, но не го осъществяват. По-късно се разделят, а за актьора следва брак с Йоана Буковска, с която се сближава по време на снимките на филма „Дунав мост“. Чочо Попйорданов умира през 2013 г.

Силвия Петкова и Калин Врачански

Преди настоящата си връзка със Зоран Петровски, от когото има син, актрисата има продължителни отношения с Калин Врачански. Двaмaтa са гаджета 8 г. и дори живeят зaeднo. Имат чести раздели, след които се събират отново. Официално се разделят по време на снимките на сериала „Стъклен дом“, в който актьорът участва.

Юлиян Вергов и момичето „Невада“ – Ирина



Връзката на актьора и чаровната му половинка е от преди повече от 20 години, въпреки че реално се срещат още когато Ирина е на 13 години на къмпинг „Арапя“. Двамата имат дъщеря, която се казва Алина. Решават да направят дори сватба, но се отказват буквално няколко часа преди това. Решават, че бракът не е за тях. Семейството се разделя през 2011 година. Снимки в Инстаграм профила на актьора Владо Пенев обаче показва, че Ирина и Юлиян са в една компания, пиейки вино по улиците на Севиля.

Снимка: Instagram/vladopenev

Албена Михова и Тома Здравков

В тази двойка възрастовата разлика е доста голяма, но е пропорционална на чувството за хумор и страстта за живот. След като става победител в „Мюзик Айдъл“, Тома е доста популярен. В момента двамата са разделени отдавна. Тома е женен и има дете. Запознава се със съпругата си на свой концерт.

Орлин Павлов и Яна Акимова

А спомняте ли си връзката на певеца Орлин Павлов с красивата Яна? Двамата се събират заедно по време на денс риалити, в което участват. Връзката им е страстна, също като танците, които показват в предаването. Живеят зедно и се надяват медийният интерес към тях да спадне, за да бъдат по-спокойни. Вместо това, двамата се разделят, с което засилват още повече желанието на медиите да знаят какво се случва с тях. В момента всеки има свое семейство. Орлин и Диана Великова са родители на малката Елизабет. А Яна е омъжена за Петко Димитров и е майка на две момчета – Доминик и Ян.