Лятната ваканция е време за игри до късно, каране на велосипед, катерене по дървета, футбол в парка и безброй приключения навън. А заедно с тях идват и малките ожулвания, драскотини и падания - неизменна част от детството. За родителите те често са повод за притеснение, но за децата са просто поредната история за разказване.

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Макар повечето рани да зарастват бързо, грижата за кожата не приключва в момента, в който ожуленото място спре да боли.

Всяка рана има нужда от време

След като кожата се възстанови и раната се затвори, започва естественият процес на образуване на белег. При децата той обикновено протича по-бързо, тъй като кожата им има отличен регенеративен потенциал. Въпреки това новообразуваната тъкан остава чувствителна месеци наред.

Ако белегът е разположен на открита част на тялото - например по лицето, ръцете или коленете -през лятото той е изложен ежедневно на слънце. Именно тогава рискът от потъмняване и по-трайна пигментация е най-голям. Много родители приемат, че само големите операции или сериозните травми оставят следи. Истината е, че и обикновеното падане с велосипед може да доведе до белег, особено ако раната е била по-дълбока.

Разбира се, не всяко ожулване ще остави видима следа. Но когато кожата вече е напълно зараснала, правилната грижа може да подпомогне възстановяването и да помогне белегът да стане по-мек и по-незабележим с времето.

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Слънцето е приятел на игрите, но не и на новите белези

Новообразуваната кожа е по-уязвима към ултравиолетовите лъчи. Затова специалистите препоръчват белезите да бъдат защитавани от слънцето поне през първата година след образуването им.

Освен шапката, подходящото облекло и избягването на най-силното обедно слънце, важна част от грижата е и използването на подходящ продукт, който да подпомага възстановяването на белега и едновременно с това да осигурява UV защита.

Когато избират продукт за грижа за белези, родителите най-често търсят три неща - да бъде лесен за нанасяне, подходящ за чувствителна кожа и удобен за ежедневна употреба. Kelo-Cote UV SPF 30 например е медицински силиконов гел, който съчетава грижа за белега със слънцезащита SPF 30. Подпомага естествения процес на възстановяване на кожата, като същевременно предпазва белега от вредното въздействие на UV лъчите.

Почти всеки възрастен има поне един малък белег от детството -спомен от игра, първо колело или лятна ваканция при баба. Те са естествена част от порастването и не бива да бъдат повод за тревога. Но както учим децата да използват слънцезащита, да носят каска, когато карат колело, и да мият ръцете си след игра, можем да ги научим и на още един полезен навик -да се грижат за кожата си след като тя вече е заздравяла. Защото понякога именно малките грижи, които полагаме днес, правят голямата разлика в бъдеще.