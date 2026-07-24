Лятото на 2026 г. поставя ретро естетиката отново в центъра на вниманието. Прическите, вдъхновени от 70-те години, се завръщат с модерна интерпретация – повече движение, естествен обем и непринуден завършек. Икони като Джейн Бъркин, Фара Фосет, Шер, Даяна Рос и Туиги продължават да вдъхновяват както фризьорите, така и световноизвестни артисти.

Butterfly Cut - модерната версия на емблематичните пластове

Butterfly Cut остава сред най-предпочитаните прически за сезона. Характерни за нея са многопластовите дължини, които придават впечатляващ обем и оформят лицето. Вдъхновена от легендарната визия на Фара Фосет, днес прическата изглежда по-лека и естествена, като пластовете започват около нивото на брадичката, вместо по цялата дължина.

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Дълга и права коса

Минимализмът също има своето място сред тенденциите. Дългата, гладка и блестяща коса, с която Шер се превръща в модна икона през 70-те, отново е актуална. Съвременният прочит поставя акцент върху здравата коса с естествен блясък, без прекомерно използване на стилизиращи продукти.

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Средна дължина с пластове и бретон

Бохо стилът продължава да бъде една от водещите естетики през лятото. Прическата, вдъхновена от Джейн Бъркин, комбинира свободни пластове със свободно падащ бретон, който омекотява чертите на лицето. Това е универсален избор, който подхожда на различни форми на лицето и типове коса.

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Обемни къдрици

Големите, естествени къдрици, популяризирани от Даяна Рос, се завръщат като символ на увереност и индивидуалност. Вместо силно фиксирани форми, тенденцията залага на мека текстура, естествен обем и свободно движение на косата.

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Вълнообразен боб

Бобът остава класика, но през този сезон се носи с широки, меки вълни. Вдъхновена от Туиги, тази прическа съчетава елегантност и непринуденост, като придава повече текстура и динамика на косата.

Дълги естествени вълни

Свободните S-образни вълни, характерни за късните години на 70-те, са още една от водещите тенденции. Визията изглежда най-добре, когато косата запази естествения си обем и движение, а използването на стилизиращи продукти е сведено до минимум.

Какво отличава прическите на 70-те днес?

Съвременните интерпретации не пресъздават буквално ретро стила. Вместо това те използват характерните пластове, бретони и обем, но с по-естествен завършек. Косата изглежда лека, подвижна и лесна за поддръжка – точно това превръща тези прически в едни от най-търсените през лято 2026.