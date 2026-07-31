Лятото е в разгара си, а заедно с високите температури идва и времето за заслужена почивка. След натоварените месеци, изпълнени с участия и снимки на нови проекти, много от най-обичаните български поп фолк изпълнителки си подариха няколко дни далеч от сцената и се отправиха към морето.

Независимо дали са избрали родното Черноморие или екзотични дестинации, те не пропускат да споделят с почитателите си най-красивите моменти от своята ваканция. Плажове с кристална вода, романтични залези, разходки с яхта, вкусна храна и безброй усмивки изпълват профилите им в социалните мрежи.

Разбира се, най-голямо внимание привличат ефектните кадри по бански. Поп фолк звездите демонстрират перфектна форма, стилни летни визии и самочувствие.

Есил Дюран

В началото на юли, певицата отбеляза своя 57-и рожден ден на морския бряг. Самата тя публикува поредица от снимки в профила си в Instagram – на които демонстрира завидна форма и на които е в прегръдките на най-любимите си, близки хора. „На 57 не съм станала по-малко мечтател. Просто мечтите ми вече имат имена, а сърцето ми – повече благодарност! Обичам себе си и всички ,които ме усмихват“, написа Есил към красивите кадри.

Глория

Очаквано, певицата е край морския бряг с любимата си внучка – 5-годишната Галина, която с гордост носи името на звездната си баба. Двете позират на плажа, правейки фигури от пясък и радвайки се на взаимната си компания.

Снимка: Instagram/gloria_bulgaria

Десислава

Изпълнителката на баладата „Бели нощи“ показа една по-различна, философска страна от себе си. Тя публикува два красиви кадъра – на фона на морето и залязващото слънце, които явно я потикват към размисли и преоткриване на самата себе си. „Най-важното пътуване не е до ново място, а обратно към себе си“, пише мъдро тя.

Преслава

Преслава се наслаждава на красивите морски гледки още от началото на юли. Певицата редовно радва последователите си със снимки от своята ваканция, на които позира с елегантни бански костюми или ефирни летни рокли. Кадрите са заснети сред луксозни хотелски комплекси, край морския бряг или върху живописни скали.

Снимка: Instagram/@preslava_official

Рени

„Ех, море, море, така приятно е лятото край теб“, гласи емоционалното послание, с което изпълнителката придружава една от публикациите си. На снимките тя позира до колене в морските вълни с широката си усмивка, излъчвайки безгрижно лятно настроение. Независимо дали е с цял бански костюм или с модел от две части, Рени демонстрира отлична форма и впечатлява с безупречната си визия.

Във видеото - вижте моменти от гостуването на Есил Дюран в предаването "Животът по действителен случай":

