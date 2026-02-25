Поп фолк и джаз изпълнителката Есил Дюран загуби баща си – Наим Дуран. Тъжната вест съобщи певицата в своите профили в социалните мрежи и сподели трогателни думи за своя „папа“, „защото любов като неговата не умира“.

„Моят татко не беше просто човек – той беше музика в тишината ми…. светлина, която не угасва, дори когато очите ми се пълнят със сълзи. Артистичната му душа не познаваше граници ,пърхаше като пеперуда и рисуваше небето с мечти…Научи ме и мен на същото…

Вчера тръгна към звездите… Но аз знам – всяка вечер ще ми намига от най-ярката. И когато запея, гласът ми ще търси неговия аплауз. Защото любов като неговата не умира. Тя остава. В мен. Завинаги. Обичам те, папа, и ти БЛАГОДАРЯ!“

Певицата е споделяла, че родителите й са важна част от живота й и тя винаги е искала тяхната благословия за всичко, което й се случва. Двамата са трудолюбиви хора и имат ферма в родния град на певицата - Хасково.

Баща й е най-силната фигура в живота й, не само докато живеят там, но и след това.

„Трябва да почитам майка си и баща си, трябва да поискам тяхната благословия, никога не съм правила неща, без те да знаят“, заявява Есил Дюран, чието истинско име е Исмигюл Наим Дуран, в предаването „Животът по действителен случай“.

„Трябва да си много почтен и морален, достойнството е преди всичко, това ми е казал татко и това изпълнявам до ден-днешен“, говори още певицата за нещата, които е научила от своя родител.

В края на 2025 година изпълнителката празнува годишнина със своя любим Борис Павлов - Бобо, с когото са заедно почти 3 десетилетия. Има и пораснал син Харис.

Вижте във видеото какво сподели Есил Дюран в нашия подкаст "Малки разговори":

