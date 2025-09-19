Шармантната Есил Дюран разказва за своите страхове през годините и за начина, по който се е справила с несигурностите. Зрителите ще разберат какво обещание е дала Есил на родителите си и как баща ѝ е тествал бъдещия си зет, наричайки го с чуждо име. Всичко това ще се случи на 20 септември от 17:00 ч. по bTV „Животът по действителен случай“.

Снимка: instagram.com/esilduran/

Певицата ще сподели и за най-трудните моменти във връзката с половинката си Борис, с когото почти са стигали до раздяла заради темата за децата. Истина ли е, че е Дюран е била сътрудник на тайните служби… и какво ѝ е донесло това?

В рубриката „Моето ново Аз“ зрителите ще станат свидетели на преобразяването на една дама с тежка съдба, която има свидна мечта – да се усмихва широко без срам и притеснение. След серия катаклизми и изневери варненката Неше намира своя път и днес е готова за голямата трансформация.

Филип Буков ще зарадва феновете на класацията „Топ 10“ със забавно представяне на десет изключително амбициозни и успели българи, които са родени извън столицата.