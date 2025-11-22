След близо три десетилетия заедно, певицата Есил Дюран и композитора Борис Павлов – Бобо празнуват любовта. Двамата имат годишнина.

„Ако имаш любов-имаш всичко!“, пише певицата в своя Instagram профил.

Най-голямата любов на Есил Дюран

Най-истинската любов с Борис Павлов

Майка на един син – Харис.

Брак по прагматичност.

Голямата любов на Есил е Борис Павлов, известен композитор и музикант. Двамата работят заедно в музикалната индустрия, но връзката им далеч надхвърля професионалните ангажименти.

Тяхната история започва около 1996 година, и както самата Есил споделя, те са „израснали заедно“, научавайки се да се приемат такива, каквито са. Въпреки че през годините се е шегувала, че търпеливо „24 години чакам годежен пръстен и си трая!“, Есил винаги е подчертавала, че уважението и разбирането са най-важни.

Борис Павлов е не само нейна опора, но и партньор в новия им семеен бизнес – двамата превърнаха наследствен имот край Костенския водопад в малък семеен хотел, сбъдвайки обща мечта.

Синът Харис и философията на семейството

Есил и Бобо имат един син – Харис, роден през 2005 година. Харис вече е голям младеж, който, според майка си, има изграден вкус към музиката и изкуството. Певицата винаги е била откровена относно семейните им отношения, като веднъж коментира слуховете за раздяла, докато Бобо е бил по работа в чужбина. Въпреки това тя не веднъж е показвала философски си поглед към връзките и живота.

Тайна сватба

Припомняме, че след близо 29 години съвместен живот, Есил и Борис Павлов изненадващо сключиха брак в началото на 2025 година. Решението за подпис в общината дошло не от романтична прищявка, а от прагматичност и грижа един към друг. в медийното пространство се разпространяваш информация, че причината с Борис Павлов най-накрая да си кажат „ДА“ е била изцяло практическа. Двамата са взели това решение, за да предотвратят усложнения при възникване на критична ситуация. Тъй като вече са зрели възрастни хора, те са стигнали до извода, че е жизненоважно да имат законното право да се подкрепят – например, ако някой от тях влезе в болница, да могат да бъдат до него и да действат като официално семейство. С други думи, подписът е скрепил тяхната 29-годишна връзка с цел правна и морална подкрепа в добро и лошо.

