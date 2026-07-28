Джемре Байсел, актрисата добре позната на българската публика от сериала "Лейля: Любов и справедливост", наскоро приключи снимките на най-новия си телевизионен проект.

От края на 2025 г. Джемре се снима в драматичната поредица „Грехове и рози“ („Güller ve Günahlar“), която за кратко се превърна в тотален феномен в Турция. Сюжетът съчетава семейна драма и емоционална любовна история, която поставя героите пред изпитания, способни да променят живота им завинаги.

Сериалът ще стартира на 4 август (вторник) премиерно по bTV Story. Епизодите ще се излъчват всяка делнична вечер от 20:00 ч. в ефира на семейния канал и ще бъдат достъпни 7 дни преди ефир онлайн на VOYO.

Благодарение на участието си „Грехове и рози“ Джемре катгорично затвърди статута си на звезда в южната ни съседка. Затова не е учудващо, че тя често се озова в центъра на вниманието. Последната причината не бе нов проект, а изненадваща промяна във визията ѝ, която бързо се превърна в една от най-коментираните теми в социалните мрежи.

Снимка: instagram/cemrebaysel

В продължение на години актрисата бе разпознаваема с дългата си коса и естествената си красота. След скорошното си завръщането от лятна почивка в Испания обаче тя реши да изненада почитателите си с една от най-смелите промени до досега - африкански плитки.

Снимките ѝ мигновено обиколиха социалните мрежи, а реакциите не закъсняха. Коментарите станаха още по-забавни, след като някои потребители на шега сравниха прическата на Байсел с тази на играча от националния отбор на Турция Ерен Елмалъ, който привлече внимание с подобен стил по време на Световното първенство по футбол през 2026 г.

Джемре коментира промяната във външния си вид в интервю за Snob Magazine. Разкри, че изборът на прическа всъщност е бил продиктуван от предстояща медицинска процедура. "Така ми е много по-лесно да се грижа за косата си“, обясни тя.

Още през 2025 г. 27-годишната актриса претърпя операция за отстраняване на доброкачествено образувание в гърдата, което е нараствало в продължение на близо осем години. А сега Джемре отново се подложи на планирана хирургична интервенция, свързана с гинекологичен проблем.

В интервюто Джемре бе запитана и за финалните епизоди на „Грехове и рози“, по-специално за критиките към някои от сцените, които са твърде емоционални и изпълнени с много сълзи за героинята ѝ. „Всичко е въпрос на лично възприяти. Аз смятам, че подобен тип сцени за драматичен сериал са нещо напълно нормално“, отговаря Байсел спокойно.

А от поредицата от снимки, които актрисата публикува в Instagram профила преди ден, отново я виждаме такава, каквато добре я познаваме – със свободно спусната дълга коса, усмихната и в отлична форма.

По всичко изглежда, че неприятните моменти за Джемре вече са зад гърба ѝ.

Във видеото - вижте още за старта на новия сериал "Грехове и рози":

