Цвети Велева, една от участничките в "Ергенът", не скри как е променила визията си от 2018 г. до 2026. Операцията на носа е една от най-важните стъпки, през които минава.

Снимка: Instagram/tsvetelinaaveleva

Операцията извършва д-р Георгиос Сарпецас. А за участничката това не е само физическа промяна, а извървян път към това да се чувства напълно уверена и щастлива в собствената си кожа.

Как е изглеждала Цвети преди?

За нея нея това е вторична операция на носа. Други интервенции, които признава, че е правила е операция на гърдите, секцио при раждането и премахване на киста от устата.

Вторичната операция на носа минава с 24 часа болнично лечение, след което до 2 седмици с лепенки на носа.

Защо го прави?

Цвети заснема целия процес преди, по време и след операцията по дни. Целта й е да покаже на повече хора през какво точно се минава, какви са последствията и да успокои тези, които имат физическа нужда или лично желание да променят носа си. Обясненията са подробни, като започват от предварителното посещение в клиника, подготовката за болничен престой и следоперативното лечение.

Рентгенова снимка на носа показва, че носната преграда, дори след първото оперативно лечение, е останала изкривена, а на едната ноздра има запушване. Това пречи на нормалното дишане.

"Не се притеснявам от вида си. Позволявам си да излизам. През 2019 г. на 7 ден вечерта бях на рожден ден. Сега не ми се ходи на парти, по-скоро ми се ходи на работа. Времето навън е много хубаво - топличко, слънчице и ми се иска да излизам.", споделя тя във видеото си в YouTube.

Новият мъж в живота на Цвети е ортопед. И той, и лекарят, който извършва операцията, й препоръчват да не спортува активно, докато се възстановява следоперативно. Във почти едночасово видео ергенката показва как се променя отокът, носът и лицето й след операцията и какви са последвалите интервенции.

Припомняме, че Цвети беше една от колоритните участнички в "Ергенът" - използваше чувството си за хумор и даваше интересни съвети на останалите. Напускането й също беше запомнящо се - истинска бомба. Цвети Велева хвърли картите на масата, признавайки, че едно съобщение от бившия ѝ приятел е променило всичко. „Обичам те“ от миналото се оказа по-силно от приключението в телевизионния ефир. Цвети осъзнава, че сърцето ѝ не е в Шри Ланка, и напусна формата, за да потърси щастието там, където го е оставила.

Кои участници от "Ергенът" също оперираха носовете си?

Виктор Иванов, един от финалистите в романтичното риалити „Ергенът: Любов в рая“ по bTV, си е променил формата на носа. За промяната във визията си разкри самият той, като сподели снимки преди и след естетическата намеса в Инстаграм профила си. По неговите думи промяната е постигната с нехирургичен подход, а само с филъри и ботокс.

Валерия беше най-младата участничка в трети сезон на риалити предаването. Тя също си направи септоринопластика – комбинирана операция, която едновременно изправя носната преграда и подобрява дишането през носа (септопластика) и коригира формата на носа отвън - ринопластика.

Анна-Мария Граченова от четвърти сезон на „Ергенът“ също е с нова форма на носа. Ринопластиката е извършена в Турция.

Виктория Асенова - добре позната на зрителите от трети сезон на романтичния формат, а след това една от участничките и в първото издание на „Ергенът: Любов в рая“, променя носа си с филъри и ботокс. Това е нехирургичен подход, който може значително да подобри профила и формата на носа.