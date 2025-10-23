Естетичните процедури отдавна не са табу, но рядко виждаме публични личности да говорят за тях толкова открито. За много от участничките в различни сезони на „Ергенът“ можем само да гадаем дали са уголемявали гърдите си. Вместо това – ще ви представим кои от тях са преминали през операция за поставяне на гръдни импланти и го обявяват публично – в интервюта, чрез социалните мрежи и в телевизионни участия. Ето кои дами смело заявиха корекциите си, без да се притесняват:

Мартина от четвърти сезон на „Ергенът“

Мартина Петрова, която след участието в последния сезон на „Ергенът“ успя да спечели зрителите с доброто си сърце, но не и любовта на Мартин, призна, без да се замисли, че си е правила операция за уголемяване на бюста. Това се случи в студиото на „Преди обед“ след излизането й от предаването.

Снимка: Инстаграм

„Имам силиконови импланти, претърпяла съм ринопластика и имам хиалурон в устните“, беше искрена Мартина, добавяйки „Не се притеснявам да го кажа и мисля, че всяка една жена, която има нужда и чувства, че има нужда, може да го направи, стига да е в рамките на нормалното.“



Анна-Мария от четвърти сезон на „Ергенът“

Бойната Анна Мария Граченова, която беше довереният човек на Мартин за разговори в последния сезон на романтичното предаване, а в момента я гледаме и в "Traitors: Игра на предателите", също се е подлагала на операция за промяна на формата и обема на гърдите. Това тя призна още по време на участието си в романтичното риалити, докато играеше плажен волейбол. Анна-Мария е сложила импланти, непосредствено преди да влезе в „Ергенът“.

„Между другото – тези са скъпи и нови“, пошегува се дамата от Банско, добавяйки, че трябва да се пазят, защото нямат гаранция.

Снимка: Инстаграм

Още едно потвърждение за силиконовите си гърди тя даде след като си направи ринопластика в началото на октомври, сравнявайки двете процедури. Докато още е с бинтовано лице, Анна-Мария призна, че операцията на носа не боли толкова, колкото операцията за уголемяване на бюста.



Ферай от четвърти сезон на „Ергенът“

Ферай Неджиб бе една от най-колоритните участнички в тазгодишното издание на „Ергенът“. Младата варненка бе и една от основните претендентки за сърцето на Васил и напусна шоуто непосредствено преди финала му.

След напускането на риалити формата дамата уголеми бюста си. За това съобщи самата тя в своя Инстаграм, уточнявайки какви корекции има по тялото и лицето си.

Снимка: Инстаграм

Атрактивната Ферай, която постоянно отстояваше себе си в романтичното предаване, си е правила ринопластика, има силикон в гърдите и филър в устните, става ясно от нейни отговори на въпроси, задавани от фенове в социалните мрежи.



Габи от втори сезон на „Ергенът“ и от „Ергенът: Любов в рая“

Габи Цонева е една от участничките в "Ергенът: любов в рая" с атрактивна визия и чувство за хумор. Вероятно я помните и от втори сезон на „Ергенът“, в който взе участие. Тя е от Пловдив и работи като ивент мениджър в заведение и има собствен бранд за дрехи.

За слагането на гръдни импланти от пловдивчанката се разбра от разговор между Киара и Краси в предаването „Ергенът: Любов в рая“, в който Киара повдигна изненадващо темата за силикона и че тя самата е смятала да се подложи на интервенцията преди предаването.

Снимка: Инстаграм

„Аз не знам дали изобщо трябваше да идвам, защото точно преди да влезна, щях да си слагам гърди!“.

„тя Габи точно това е направила!“, възкликна Краси, а Киара потвърди думите му:

„Да, говорих с нея! Вика ми: „Две седмици преди предаването“.



Кристина от втори сезон на „Ергенът“ и от „Ергенът: Любов в рая“

Кристина Пламенова е на 28 години и е участничка от втори сезон на „Ергенът“. Тя е юрист, както и носителка на титлата „Мис Вселена България“ 2022. Определя се като силна, независима и здраво стъпила на краката си жена.

Русокосата миска е признавала, че е уголемявала гърдите си. В началото на 2025 година Кристина споделя пред „България Днес“, че обмисля премахването им, защото използваният модел импланти е свързван с риск и е изтеглен от пазара.

Снимка: Инстаграм

Освен това красавицата, която участва и в първия сезон на „Ергенът: Любов в рая“, е споделяла и за лош опит с филъри и ботокс. В социалните мрежи тя обясни, че не веднъж се е подлагала на такъв тип процедури. Едната от тях е била с лоши последствия. При нея се появяват странични реакции, като подуване и дискомфорт, като така тялото й се е борело с чуждото тяло, което е поставено на лицето й. Случката е отпреди 2 години.

