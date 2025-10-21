Валерия Дакова и Анна-Мария Граченова са едни от последните участнички от „Ергенът“, които си направиха ринопластика, за да коригират формата на носа си. Оказва се, че това е частта от тялото, която младите дами, влезнали в романтичното риалити, най не харесват във външния си вид. Ето кои други момичета също се подложиха на операцията и могат да се похвалят с изцяло нова визия на носа, както и какви са мотивите им да го направят:

Валерия Дакова от трети сезон на „Ергенът“

Валерия беше най-младата участничка в трети сезон на риалити предаването. В момента тя е на 23 и съвсем скоро сподели, че си е направила септоринопластика – комбинирана операция, която едновременно:

Изправя носната преграда и подобрява дишането през носа (септопластика).

Коригира формата на носа отвън - ринопластика.

Снимка: Инстаграм

„Не го направих, за да съм различна, а за да се почувствам цяла“, признава къдравата дупничанка.

Тя споделя, че от години крие кривината на носа си, като снима само десния си профил и допълва, че операцията е била планувана от дълги години, а не е спонтанно решение. Освен от естетическа гледна точка, ринопластиката е направена с цел да диша по-добре.

„Години не дишах нормално, не харесвах носа си, години го отлагах“, пише Валерия в своя профил в Инстаграм.

Вижте повече за Валерия във видеото:



Анна-Мария Граченова от четвърти сезон на „Ергенът“

С нова форма на носа може да се похвали и още една запомняща се дама от сезон 4 на „Ергенът“ – Анна-Мария Граченова, която е и един от участниците в първи сезон на „Traitors: Игра на предатели“. Бизнесдамата призна в началото на октомври, че си е направила ринопластика – процедура, която е извършена в Турция.

Докато още е с бинтовано лице, Анна-Мария призна, че операцията на носа не боли толкова, колкото операцията за уголемяване на бюста.

Снимка: Инстаграм

„Имаше дни, в които не изглеждах в най- добрата си форма, но съм доволна, че предприех тази стъпка. Споко, хора, не боли ринопластиката“, успокоява последователите си Граченова.

Вижте какво сподели Анна-Мария след "Ергенът":





Виктория Асенова от трети сезон на „Ергенът“

Виктория Асенова е добре позната на зрителите от трети сезон на романтичния формат, а в момента тя е една от участничките и в първото издание на „Ергенът: Любов в рая“. Тя е бивш футболен мениджър и е емоционална, шумна и амбициозна. Винаги казва какво мисли независимо кой седи срещу нея и независимо от последствията. Тези й качества й спечелиха както фенове, които одобряват искреността й, така и такива, които я упрекват, че понякога прекалява с поведението си.

През март месец дамата се подложи на операция на носа. Довери се на специалист в Турция. В деня преди операцията с нея са най-близките – майка й и кучето й. Малко преди да влезе в операционната, Виктория записа кратко видео. Така тя сподели емоционалния момент със своите последователи в социалните мрежи.

Снимка: Инстаграм

Дамата публикува и видео веднага след процедурата – все още под упойка. След това 32-годишната Асенова продължи да актуализира състоянието си, като създаде и YouTube канал, в който разказва за преживяната трансформация.

В първото издание на „Ергенът: Любов в рая“ Виктория влезе с изцяло променена визия – нов нос и избелени зъби.

Вижте какво каза Виктория след участието си в "Ергенът":

Даниела Рупецова от четвърти сезон на „Ергенът“

Даниела Рупецова остава една от най-запомнящите се и противоречиви участнички в риалити формата по bTV. Тя успя да спечели сърцето на ергена Мартин още докато бяха в имението и дори бяха заедно при завръщането си в България. За съжаление двамата се разделиха, отправяйки нападки един към друг, свързани с изневяра. Родопчанката никога не е крила, че има корекции по външния си вид. Една от тях е операция на носа.

Даниела често предизвиква последователите си в Инстаграм да й задават въпроси, на които тя отговаря в сторита. Преди време писателката бе попитана къде си е правила ринопластиката. Участничката в "Ергенът", чийто външен вид често се коментира, сподели, че се е подложила на интервенцията при д-р Мухамет Дилбер. Той е добре познат в средите на естетичната хирургия в Турция и не само. Той има над 10 000 операции в сферата на оториноларингологията - естетични и функционални операции на носове и уши).

Снимка: Инстаграм

Участничката от „Ергенът“ признава, че все още има моменти, в които не харесва напълно носа си, но въпреки това не съжалява за избора си.

„Единственото, което бих променила, е тази извивка тук да я няма - аз харесвам повече прави нослета, по-естествени са. Този вариант не ми харесва, но според мен такъв е стилът му на работа. Ако можеше да е съвсем прав, щях да съм по-доволна. но при всички случаи, ако можех да върна времето, отново бих избрала него като доктор", сподели още Даниела.

Ето какво сподели Рупецова след "Ергенът":

Най-любопитното от предаването, следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK