Виктория Асенова, която много хора познават от участието й в трети сезон на „Ергенът“, отново предизвика вниманието на всички. Този път не с острия си език или провокативни реплики, а с промяната във външния си вид.

Виктория е една от най-коментираните участнички в романтичното риалити. Тя е шумна, емоционална и с готовност винаги да каже какво мисли. Точно това я направи наистина запомняща се. Тя успя да раздели зрителите като едни я харесваха заради искреността, други я упрекваха, че понякога прекалява с поведението си.

Виктория Асенова

Има страст към футбола

Все още не е открила своята голяма любов

Има домашен любимец куче

Дамата не веднъж е показвала, че не се страхува да заявява себе си и да се впуска в нови приключения. След „Ергенът“ тя решава да си направи операция на носа в Турция. В деня преди интервенцията до нея са най-близките – майка й и любимото куче.

Малко преди да влезе в операционната, Виктория си направи кратко видео. Така тя сподели емоционалния момент със своите последователи в Instagram.

Виктория преди операцията на носа си

Дамата публикува в социалните мрежи и видео веднага след процедурата – все още под упойка. На кадрите се виждаше и майка й, която е неотлъчно до дъщеря си в този момент.

Виктория след операцията в Турция

Снимка: Instagram

Виктория Асенова продължава да публикува най-новата информация за процеса по възстановяване. Дамата споделя с последователите си как преминават дните й след операцията. Тя създаде и YouTube канал, в който разказва за преживяната трансформация.

Виктория Асенова няколко месеца след операцията на носа си

Припомняме, че Виктория навърши 32 години на 18 август. Дамата си пожелава само здраве. Тя вярва, че когато човек се чувства добре, всичко останало идва само – „щастието, любовта, успехите и времето за нови мечти“.

„Днес ще запаля само една свещичка – не за годините, не за хората, а за мен самата и за това, че майка ми ме е дарила с живот“, написа тя по повод рождения си ден. Повече за Виктория Асенова прочетете тук:

Виктория след „Ергенът“ в подкаста „Малки разговори“ вижте във видеото ето тук:

