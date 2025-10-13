Валерия Дакова от трети сезон на „Ергенът“ си направи операция на носа. Участничката в романтичното риалити сподели процеса на възстановяването си.

„Не го направих, за да съм различна, а за да се почувствам цяла“, признава Валерия Дакова.

Валерия е една от най-коментираните участнички в третия сезон на романтичното риалити „Ергенът“. Тя изненада последователите си в социалните мрежи, като разкри, че се е подложила на „cenторинопластика“. Моделката сподели откровената си история за решението си да коригира носа си, което от години е било източник на несигурност за нея.

Криенето на несигурността

В емоционален пост в Instagram Валерия разказва, че дълго време е крила несъвършенството, което не й е давало мира и спокойствие.

„От години снимам само десния си профил. Не защото е „по-хубав“, а защото другият показваше нещо, което не можех да приема. Така си криех не само кривината на носа, но и несигурността в себе си“, признава тя.

Проблемът не е бил само естетически. Години наред тя не може да диша нормално, но продължава да отлага операцията. В крайна сметка, моделът е взима решение да се довери на специалист, за да промени нещото, което й пречи. Операцията е извършена от известния д-р Алиджан Чоктюрк. Тя допълва, че се доверява на процеса на възстановяване и обещава да споделя развитието си със своите последователи.

Решението на Валерия е поредното доказателство, че много публични личности избират да споделят своите лични пътувания към по-добро самочувствие и физическо здраве, вдъхновявайки други да приемат себе си или да направят промяната, от която имат нужда.

Припомняме, че Валерия Дакова е една от участничките в третия сезон на „Ергенът“ по bTV, която направи впечатление на зрителите. Родена в Дупница, тя съчетава кариера на модел със следване в университет.

Още в началото на шоуто, Валерия сподели за труден личен момент – загубата на майка си на 18 години. Както тя самата призна, това събитие е повлияло на нейната комуникация и доверието й в хората, но я е направило и по-силна и съпричастна.

По време на участието си във формата, Валерия се открои със своята откровеност. Тя често беше възприемана като по-тихо присъствие, което обаче носи дълбоки размисли за любовта и отношенията. Малко преди финала, при отпадането си, тя направи силно изявление, което се превърна в неин отличителен знак.

„Не мога да пренебрегна себе си заради човек, когото не познавам чак толкова добре“, заяви тя.

Валерия след романтичното риалити вижте ето тук:

