Анна-Мария Граченова – една от най-атрактивните участнички в четвъртия сезон на риалити шоуто „Ергенът“, тази есен влиза в най-новото предаване по bTV „Traitors: Игра на предатели“!

Вижте по-долу едни от най-интересните моменти в живота на родената в Банско брюнетка.

1. Собственичка е на дигитална агенция и е съосновател на компания, която се занимава със сертификация на онлайн бизнеси. Trust-Leaf e проектът, в който влага голяма част от усилията и времето си. С него печели номинация от Дамски клуб "Бизнес на високи токчета".

2. Носителка е на наградата „Бизнес жена на годината“ в категория „Млад предприемач“ .

3. За нея последователността в работата е суперсилата и ключов момент за успех, докато в свободното си време обича да слуша музиката на Иво Димчев и Лени Кравиц.

4. Анна-Мария е имала буйно тийнейджърство. По тялото си тя има няколко татуировки, които разкриват бунтарския й дух.

5. Участва в четвъртия сезон на риалити шоуто „Ергенът“ по bTV, където се бори за сърцето на Мартин. „Ти беше моят офицер“ - тези думи се оказаха едни от последните, които тя чу в разговор с ергена преди да си тръгне. Неговото ексклузивно решение бе да продължи в предаването само с Даниела. Това наложи Анна-Мария, Мартина и Силвия да напуснат имението в Шри Ланка.

6. Анна-Мария откровено говори за трудните моменти в личния си живот и по време на предаването. В писмо до ергена Мартин тя разкри предателствата, които е преживяла от партньорите си и как с годините любовта всъщност я е променяла. „Страхувам се да се разголя пред някого, най-вече пред Мартин“ – призна тя в един от епизодите.

7. Факт, който може би малко хора знаят, е, че е била във военен лагер, където се е запалила по оръжията и стрелбата.

8. След края на снимките продължава да поддържа по-близки отношения с него. След романтичното риалити остава в изключително добри отношения с много от момичетата. Най-добрата й приятелка обаче е една - Косара.

9. След участието си в „Ергенът“ Анна-Мария сподели в подкаста „Малки разговори“ на Ladyzone.bg, че се намира в емоционална дупка, както и че в предаването е научила, че е по-търпелива, отколкото смята. Сподели още, че след напускане на предаването започва да изпитва „емоционално изтощение“. Споделя, че това не е обичайно състояние за нея и се опитва да го преодолее по всякакъв начин – пътува много и не спира да разнообразява ежедневието си.

10. Наскоро тя започна да води собствен подкаст, наречен Anna-Maria Realetea Show, като първи гости в него бяха имено Мартин и Косара от „Ергенът“. Повече за новия й проект може да видите във видеото по-долу:

Вижте повече за "Traitors: Игра на предатели" в следващото видео:

