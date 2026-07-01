Бергюзар Корел е сред най-популярните актриси, при това не само в родната си Турция. Българската публика отлично я помни с превъплъщенията ѝ на Шехерезада от сериала „1001 нощ“, както и с епизодичните си появи във „Великолепният век“.

Наскоро Бергюзар отново се завърна в ефира на bTV Story с драматичния мини сериал от 2024 г. „Дилема“. Спиращата дъха история, може да бъде проследена онлайн на видеоплатформата VOYO.

Щастлива майка и жена

Освен като успешна актриса, 43-годишната Корел е добре позната и с личния си живот. От 2009 г. е омъжена за Халит Ергенч – неин колега, с когото се запознават именно на снимачната площадка на „1001 нощ“. Там започва екранната им връзка, която постепенно се пренася и в реалния живот.

Снимка: instagram/berguzarkorel

Оттогава насам двамата са неразделни, а плод на любовта им са трите деца – синовете Али (16 г.), Хан (6 г.) и най-малкият член на семейството, 4-годишната Лейла.

Тайната на перфектната форма

Въпреки ражданията и семейните ангажименти, Бергюзар успява да поддържа визия, предизвикваща истинска възхищение сред феновете. Преди часове тя сподели поредица от снимки в Instagram профила си, на които позира в отлична форма - в красив син бански костюм.

Снимките, както изглежда, са част от професионална фотосесия – актрисата искрено се забавлява в компанията на громьора си Хидо, който я моли да „стои неподвижно“, за да може да свърши добре работата си. А в отговор на това Бергюзар се смее от сърце.

Бергюзар е споделяла пред Haberler, че е успяла да свали 20 килограма след последните две почти последователни раждания. В основата на всичко е строгият хранителен режим и тренировъчна програма, които стриктно е спазвала. И категорично отрича твърденията, че е използвала инжекции за отслабване.

Снимка: instagram/berguzarkorel

Преди седмица Бергюзар публикува и снимки от басейна - този път очевидно отдала се на почивка и летни удоволствия. Към тях написа многозначното: „Този път ще се влюбя в теб.“

Във видеото - акценти от сериала "Дилема":