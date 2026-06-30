След като лекари им казват, че вероятно „никога“ няма да могат да имат дете, двойка от Англия преживява най-голямото си чудо – раждат им се не едно, а три бебета наведнъж.

Тежката прогноза

Марина и Бишой Салиб от Пийсхейвън, Англия, научават през 2024 г., че шансовете им да станат родители са изключително малки. Причината е изследване, което измерва яйчниковия резерв и дава информация за броя на яйцеклетките. По думите на двойката резултатите показали, че Марина има „значително намален яйчников резерв“. След консултация със специалист двамата чуват тежката прогноза, че тя няма да може да забременее.

„Казаха ни, че съпругата ми не може да забременее“, разказва 33-годишният Бишой пред британската новинарска агенция SWNS.

Болката на Марина

Новината съсипва Марина, която силно мечтае да стане майка.

„Тя беше съкрушена, плачеше много и постоянно се питаше: „Защо, защо не мога да имам деца?“, разказва съпругът ѝ.

Лекарите обсъждат с тях възможността за зачеване с донорска яйцеклетка, но това противоречи на религиозните убеждения на семейството. Марина и Бишой са част от Коптската православна църква. Въпреки тежката диагноза Бишой не губи надежда.

Снимка: iStock

„Казах на специалиста: ние сме християни и все още вярваме в чудеса“, споделя той.

Положителният тест

Чудото идва на 19 май 2025 г., когато Марина прави тест за бременност. По думите на Бишой той сам я помолил да го направи, макар и да не можел да обясни защо.

„Тя ме погледна и каза: „Защо да правя тест за бременност, след като ми казаха, че не произвеждам яйцеклетки?“, разказва той.

Резултатът обаче е положителен. Марина е толкова шокирана, че едва стои на краката си. За да се увери, че наистина е бременна, бъдещата майка прави теста пет пъти.

„Тя не знаеше какво да каже, имаше сълзи в очите и се смееше едновременно“, спомня си Бишой.

Не едно, а три бебета

По-късно, при преглед в болница, двамата разбират, че очакват не едно, а три бебета. На 28 ноември 2025 г. се раждат тризнаците им, които не са еднояйчни — дъщеря им Миракъл и синовете им Леви и Суриел.

Снимка: iStock

„Първият плач, когато излязоха от корема. Смехът, който имахме. Тя се смееше, плачеше и беше щастлива, че чува трите бебета да плачат“, разказва Бишой за раждането.

По думите му дори лекарите не са очаквали подобен развой.

„Беше просто магично“, казва той.

„Нашите чудеса“

Днес Марина и Бишой наричат трите си деца „нашите чудеса“.

„Казаха ни, че може никога да нямаме деца. Беше съкрушително, но никога не изгубихме надежда. Чакахме толкова дълго едно, а се появиха три — и това беше чудо“, споделя Бишой.

Вижте как изглежда Фестивалът на близнаците във Франция: