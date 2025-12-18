Докато много хора мечтаят за голямата печалба от тотото, едно семейство печели истинския джакпот - който се измерва не в пари, а в малки, туптящи сърца. Запознайте се с Харди, Леви и Бърни – три момченца, чието раждане е по-рядко явление от спечелването на лотарията!

Медицинско чудо: 1 на 200 милиона

Снимка: iStock

Трите деца заченати напълно естествено. Вместо от три отделни яйцеклетки, триото се е развило от една, която се е разделила два пъти.

Според експертите от Университетската болница в Дрезден, където бебетата се появяват на бял свят, вероятността за това е едва 1 на 200 милиона. За сравнение, шансът да уцелите „шестица“ от тотото е 1 на 140 милиона, сочи Bild.

Екип от 20 души и невероятна воля за живот

Малките Харди, Леви и Бърни се раждат чрез цезарово сечение в 31-вата седмица от бременността, под зоркия поглед на медицински екип от близо 20 специалисти. Въпреки че се раждат недоносени, момчетата показват невероятна воля за живот.

„Момчетата бяха в добро състояние въпреки ранната седмица, но като всички недоносени бебета, имаха нужда от специални грижи“, споделя проф. Марио Рюдигер за изданието.

Добре дошли у дома!

След първите си дни в интензивното отделение, тризнаците започват да дишат и да се хранят самостоятелно, а теглото им надхвърля 2200 грама.

Снимка: iStock

Родителите им – 35-годишнят Маркус и 29-годишната Синтия, нямат търпение да приберат синовете си у дома в Диполдисвалде. А там ги чака още по-голяма веселба – семейството вече има две по-големи деца, които с вълнение очакват новите си братчета.

Тази Коледа за Маркус и Синтия няма да бъде просто празник, а шумно, весело и изпълнено с обич приключение в пъти по пет!

Вдъхновяващата история на едно българско семейство с тризнаци - вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK