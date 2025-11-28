Понякога животът подрежда събитията по начин, който сякаш е предопределен. Две най-добри приятелки преживяват всичко заедно и по едно и също време – сгодяват се, омъжват се и забременяват по едно и също време. Най-голямата изненада идва, когато двете споделят резултатите от първите прегледи и с учудване установяват, че съдбата отново им е отредила да бъдат заедно и в това трудно, но вълнуващо приключение – едната очаква близнаци, а другата – тризнаци.

Приятелство като по учебник

28-годишната Мадисън и 26-годишната Джеймсън се запознават през 2020 г. Когато и бъдещите им съпрузи се сприятелили, всичко изглеждало като писано да се случи.

През юли 2024 г. Мадисън разбрала, че е бременна. През годините тя и Джеймсън преживели заедно всичко – от годежи до сватби. Двете често мечтаели децата им да растат заедно, затова новината била особено емоционална.

„Имах силно чувство, че нося повече от едно бебе“

Мадисън споделя, че била шокирана от бързото забременяване, след като спряла противозачатъчните. Тя веднага се обадила на Джеймсън – първият човек, на когото казала.

Малко преди първия си ултразвук Мадисън имала странно предчувствие. Шегувала се с всички, че ще са близнаци, а когато лекарят потвърдил, че очаква две бебета, тя била шокирана и същевременно много щастлива, защото „дълбоко в себе си го е знаела“.

Снимка: Facebook

Следва нова изненада – този път за Джеймсън

През октомври Джеймсън се обажда на Мадисън, че вижда слаба чертичка на теста за бременност. Мадисън веднага отишла при нея – и двете заедно разбрали, че Джеймсън също е бременна.

Отново започнали шегите за близнаци. Когато Джеймсън излязла от първия си ултразвук, настояла да се срещнат, за да й покаже снимките.

„Видях две сакчета и казах: ‘Чакай… има две?’. А тя ми отвърна: ‘Продължавай да броиш.’ Тогава видях три.“

Джеймсън очаквала тризнаци. Мадисън се разплакала от щастие. „Да сме бременни заедно е невероятно. Но и двете да очакваме многоплодни бременности – това вече е съдба.“

Снимка: Facebook

И двете раждат преждевременно – и преживяват най-трудното заедно

Мадисън ражда през февруари 2025 г. – дъщеря Сътън и син Барет. Джеймсън ражда през май 2025 г. – тризнаците Камбъл, Греъм и Бенет.

Петте бебета се появяват около 32-а седмица, като всички прекарват различно време в неонатологията.

Мадисън описва този период като „един от най-трудните в живота ми“. Двете приятелки продължават да се подкрепят и да бъдат една до друга.

Днес — хаос, любов и пет бебета, родени с три месеца разлика

Сега, когато вече са си у дома, двете приятелки живеят само на 10 минути една от друга. Споделят играчки, бебешки колички, дрешки и… майчините си тревоги.

Снимка: Facebook

„Да имаш близнаци или тризнаци е предизвикателство. Дори простите неща, като пазаруване, вечеря навън, бърза разходка, изискват планиране,“ казва Мадисън. „Но когато излизаме двете заедно с децата, си напомняме, че никоя от нас не е сама.“

„Понякога се борим рамо до рамо, друг път се смеем на хаоса… но най-хубавото е, че го правим заедно.“

