За какво си мечтае една майка, която има 3 момчета? Разбира се, че за момиченце, което да „нашари“ семейството, както казваме ние. Когато Хана научава, че е бременна отново, тя и партньорът ѝ Джейкъб били едновременно развълнувани и леко притеснени. Двамата вече имат три момчета – на 11, 4 и 1 година – но Хана успяла да убеди годеника си да опитат за още едно дете. А надеждата била една-единствена – този път бебето да е момиче.

Но още по време на първия ултразвук в осмата седмица всичко се променило.

„Лекарката погледна екрана и каза: ‘О…’ Попитах я какво означава това и тя ми отвърна, че вижда две бебета“, разказва Хана пред PEOPLE. „Помислих си – добре, близнаци, ще се справим. Майка ми е имала близнаци, Джейкъб също е близнак. Супер – значи сме подготвени.“

Точно когато започнала да осмисля новината, специалистката продължила: „Не крещете, ще ви кажа още нещо…“ и разкрила, че вижда трето бебе на екрана.

Тризнаци – пълен шок за семейството

„Бях в пълен шок“, спомня си Хана. „Две бебета са много… но ТРИ? Това е лудост! Нямах идея как ще реагира Джейкъб. Мислехме да имаме четири деца, а изведнъж скачаме на шест!“

Лекарката повикала Джейкъб да влезе, а Хана не знаела как да му съобщи новината.



„Той се засмя и реши, че се шегуваме. Когато разбра, че е истина, просто онемя.“

„Гледахме трите бебета на екрана. Аз плача, той се смее и не спира. Излязохме от кабинета – аз разплакана, той ухилен, държи снимките, а персоналът ни поздравява. Сигурно сме изглеждали като абсолютно луди.“

История, която завладя TikTok

Малко след прегледа Хана споделила видео в TikTok, в което разказва историята си. Тя успява да разчувства много хора по света и до момента клипът е гледан близо 6 милиона пъти и има хиляди коментари.

„Толкова много хора ни изпратиха добри думи и молитви“, казва Хана. „Писаха ни и родители на тризнаци – което за нас е супер ценно, защото лично нямаме познати в такава ситуация.“

Снимка: Facebook

Забавните коментари под видеото не стихват:

„Поне ще имате 6 снахи някой ден“, пише потребител в социалната мрежа, а друг допълва: „Явно някои майки са родени да възпитават велики мъже!“.

Големият момент – какъв е полът на тризнаците

Големият ден за разкриване на пола на бебетата настъпил. Семейството било готово най-накрая да научи дали сред тройката няма поне едно момиченце.

Съдбата обаче е отредила друго за Хана и Джейкъб – и трите бебета се оказали момчета.

Снимка: Facebook

Още по-голямата изненада по време на партито за разкриване на пола е предложението за брак – Джейкъб паднал на колене и попитал своята любима дали ще се ожени за него.

Снимка: Facebook

„Бъдете внимателни какво си пожелавате…“

Хана все още не може да осъзнае напълно, че това, което се случва, е истина. „Опитвахме за още едно дете… и получихме три. Забавно е, нали? Определено това е момент от типа ‘внимавай какво си пожелаваш’.“

Но повече от всичко тя се надява историята им да вдъхнови другите: „Искам хората да се усмихват. И да помнят, че дори когато животът ни поднесе нещо неочаквано и трудно, винаги има причина. Никога не сме си представяли, че ще имаме спонтанни тризнаци – и знаем, че ще бъде предизвикателство. Но вярвам, че тези бебета са били предопределени за нас.“

Семейството очаква новите три сладки попълнения да се появят през пролетта на 2026 година.

