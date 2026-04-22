След три години разочарования, надежди и безброй опити, една жена най-накрая чува новината, за която е мечтала — че ще стане майка. Но съдбата ѝ поднася още по-голямо чудо: не едно, а три бебета наведнъж. Днес тя прегръща тризнаците си с усещането, че всяко от тях е награда за всяка трудна година, през която е преминала.

След три години трудности със зачеването, Аманда Иносенсио и съпругът ѝ Фернандо Рейс от Флорида се обръщат към съвременната медицина и ин витро оплождането. Така, през февруари тази година, те посрещат своите синове — Робърт, Роджър и Райън, съобщава местната телевизия WPTV.

„Все едно получих по едно бебе за всяка година, в която се опитвах“, споделя щастливата майка. „Да ги гледам как ще растат заедно — ще бъде нещо невероятно.“

Снимка: Facebook

Изненадата, която се превръща в чудо

Новината, че очакват тризнаци, идва като още по-голяма изненада за двойката. Първоначално лекарите им казват, че ще имат близнаци.

„Когато тя ми показа екрана, и двамата плачехме и се смеехме едновременно. Аз само казах: ‘О, Боже!’“, разказва Фернандо Рейс, който е полицай.

Снимка: Facebook

Раждането

Тризнаците се раждат преждевременно в 33-та седмица, като всяко от бебета е с тегло малко над 1300 г. Трите момчета прекарват около три седмици в неонаталното интензивно отделение на болницата.

Раждането им е специално и за медицинския екип, защото това е първият случай на тризнаци, за които се грижи неонаталното отделение на болницата в градчето Бока Ратон от повече от десет години.

Грижа, отдаденост и надежда

„Тези тризнаци са изключително постижение за нашата болница и за нас беше чест да се грижим за тях още от самото начало“, споделя Линкълн Мендес, изпълнителен директор на болницата.

Той допълва: „Гордеем се с невероятната работа на нашите лекари, медицински сестри и целия екип, чиято експертиза, координация и съпричастност помогнаха на тези бебета да преминат през първите си седмици. Да ги видим сега у дома и в добро състояние — това е резултатът, за който мечтае всеки медицински специалист.“

Снимка: Facebook

Щастлив край и ново начало

Днес малките Робърт, Роджър и Райън вече са у дома, а родителите им започват новата глава от живота си — тази на семейство, за което мечтата най-накрая се е сбъднала. Историята им е напомняне, че понякога най-големите трудности водят до най-големите чудеса.

