Понякога животът поднася изпитания още от самото начало, но именно те разкриват най-силната страна на родителската любов. Историята на едно семейство с тризнаци показва колко труден може да бъде пътят – и колко красиви са моментите, които го правят смислен. Южнокорейската двойка Ким Хансол и Мин Докги преминава през истинско изпитание, след като посреща своите тризнаци два месеца по-рано от очакваното.

Малките Се-ън, Се-а и Се-хи се раждат през март 2023 г. чрез цезарово сечение в 28-ата седмица и 4 дни. Всяко от бебетата тежи едва около 1 килограм. Днес те вече са на 3 години, но началото на живота е било изпълнено с предизвикателства.

Трудно начало

Веднага след раждането тризнаците са настанени в неонатологично интензивно отделение. Се-ън се прибира у дома след 51 дни, Се-а – след 56, а Се-хи остава най-дълго – 74 дни. През първите месеци бебетата носят очни превръзки и дихателни апарати, което прави трудно дори да се видят лицата им.

„Това не бяха бебетата, които си представях“, споделя майката Хансол.

Неочаквана изненада

Двойката прибягва до инвитро оплождане, като първоначално очаква близнаци. По-късно обаче лекарите откриват трети ембрион. Въпреки препоръката на лекарите да се обмисли селективно редуциране на бременността заради рисковете, Хансол решава да задържи и трите бебета.

Живот с тризнаци

Грижата за три бебета едновременно се оказва изключително трудна. Родителите използват над 1000 пелени, а всяко от децата има нужда от различно адаптирано мляко. За да избегнат грешки, те залепват бележки върху хладилника, за да следят кое дете какво приема. Семейството често посещава болници – до 20 пъти месечно. Всяко от децата преминава през прегледи при педиатър, офталмолог и рехабилитатор.

Се-а и Се-хи са диагностицирани с перивентрикуларна левкомалация – състояние, което може да доведе до скованост в глезените. Те започват рехабилитация около 100-ия ден след раждането и продължават и до днес.

Финансови и емоционални предизвикателства

Разходите за отглеждането на тризнаци също се оказват сериозно изпитание. Семейството разчита на държавна помощ в Южна Корея, но тя е ограничена до навършването на пет години и четири месеца на децата.

„Притесняваме се за бъдещите разходи за лечение. Необходими са по-гъвкави мерки и застраховки за многоплодни бременности“, споделят родителите.

Малките моменти, които дават сила

Въпреки трудностите, безсънните нощи и непрестанния хаос, Ким Хансол и Мин Докги намират щастие в ежедневието с децата си.

„Наскоро трите застанаха в редица и запяха: ‘Тате, бъди силен’. Това ме разплака. Изтри цялата умора“, разказва Докги.

А Хансол допълва:

„Да ги гледам как се смеят и играят заедно е най-красивата гледка.“

