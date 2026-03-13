Само преди дни историята на две 9-месечни бебета близнаци от София, които живеят в болница още от раждането си, разтърси хиляди хора в България. Малко след като случаят стана публичен, за тях беше намерено приемно семейство. Подобна съдба обаче имат и три малки сестрички във Великобритания – с тази разлика, че те все още чакат някой да отвори дома и сърцето си за тях.

Лили, Роуз и Вайълет са само на 16 месеца, но вече споделят необикновена история. Трите сестри тризначки са заедно още от раждането си и въпреки трудностите не се разделят – нито за миг. Днес те чакат едно нещо повече от всичко друго: семейство, което да ги обича и да им даде дом.

Две от бебетата са еднояйчни близначки – Лили и Роуз. Те са диагностицирани със зрително увреждане и са регистрирани като незрящи. Тяхната сестра Вайълет, която е тяхна разнояйчна сестра, се развива нормално и достига всички очаквани етапи за възрастта си.

Снимка: iStock

Историята на момичетата беше споделена от британската благотворителна организация Parents and Children Together (PACT), базирана в Рединг, Англия. Оттам отправят апел към обществеността с надеждата да бъде намерен любящ и постоянен дом, който да приеме трите сестри заедно. Имената на децата са променени, за да бъде защитена тяхната самоличност.

Според организацията момичетата имат силна връзка помежду си и носят радост на всички, които ги срещат.

„Въпреки предизвикателствата, тези сестри споделят невероятна връзка и носят радост на всеки около тях“, се казва в изявление на PACT. „Всяко от момичетата има своя уникална личност и силни страни, а също така се чувстват най-добре, когато имат рутина и усещане за сигурност.“

И трите деца имат различни характери и любими занимания:

Лили е много активно дете, което обича да играе с играчките си. Тя обича хората и често се усмихва и общува с тях, когато е навън.

Роуз започва деня си с усмивка и обича да играе сутрин. Любимите ѝ занимания са да слуша музика и приказки.

Вайълет пък обича плуването и се чувства спокойна във водата.

Бъдещото семейство, което ще ги осинови, няма да бъде оставено само в този път. Организацията ще предоставя подкрепа, консултации, ресурси и терапевтични услуги за осиновителите.

„Тези три сестри имат изключително силна и любяща връзка и е много важно да останат заедно в семейство, което ще ги обича и ще се грижи за тях“, казва Манди Дейвис, помощник-директор на услугите по осиновяване в PACT.

Тя признава, че осиновяването на братя и сестри може да изглежда предизвикателство, но подчертава, че организацията ще бъде до бъдещите родители през целия процес.

Историите на трите сестри от Великобритания и на близнаците от България показват една и съща реалност – най-голямото предизвикателство не е само намирането на дом, а намирането на семейство, което е готово да приеме повече от едно дете и да не разделя братята и сестрите.

