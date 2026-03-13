И през 2026 година в България ще преминем към лятно часово време в края на март. Смяната ще се случи в нощта срещу неделя, 29 март 2026 г., когато часовниците ще бъдат преместени с един час напред.

Точно в 03:00 часа сутринта стрелките ще се превъртят на 04:00 часа, което означава, че в тази нощ ще спим с един час по-малко. В замяна на това обаче вечерите ще станат по-дълги и по-светли.

Лятното часово време ще остане в сила почти седем месеца – до 25 октомври 2026 г., когато часовниците отново ще бъдат върнати с един час назад и ще преминем към астрономическото (зимно) време.

Защо се сменя часовото време?

Смяната на часовото време има за цел по-добро използване на естествената дневна светлина през пролетта и лятото. Така повече от активната част на деня съвпада със светлата част от денонощието, което според идеята трябва да намали нуждата от изкуствено осветление.

Въпреки това темата продължава да предизвиква дебати в Европейския съюз. През последните години се обсъждаше възможността сезонната смяна на времето да бъде отменена, но засега страните членки не са постигнали общо решение.

