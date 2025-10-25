В събота срещу неделя ни предстои преминаване към лятно часово време. Точно в 3.00 ч. ще преместим стрелките с 1 час напред.

Каква е историята зад смяната на времето?

Идеята за тази промяна е на Бенджамин Франклин, който през 1784 г. предлага хората да се събуждат по-рано, за да пестят свещи.

Снимка: Getty Images

Германия и Австро-Унгария първи въвеждат лятното време през 1916г. с цел икономия на енергия по време на война. Следва приемането на тази промаяна от много държави, включително България, която започва да сменя времето през 1979 г.

Защо? Каква е целта на смяната?

Основната причина е по-добро използване на дневната светлина. Когато местим часовника с час напред през пролетта, светлата част от деня се измества към вечерта. Така хората имат повече слънчеви часове след като приключат с ежедневните си задължения.

Снимка: Thinkstock

Как се отразява това на организма на човек?

Най-често срещани ефекти:

- Нарушен сън

- Намалена концентрация и продуктивност

- Липса на апетит и енергия

Как да се адаптираме по-лесно към промяната?

- Лягайте и ставайте с 15–20 минути по-рано няколко дни преди смяната.

- Дайте си време да попиете от енергията на слънцето рано сутрин, за да синхронизирате вътрешния си часовник.

- Засилете физическата си активност през деня - спорт или просто разходки в парка.

Любопитни факти:

- Русия премахна смяната на времето през 2014 г.

- В ЕС се обсъжда окончателно премахване, но все още не е получено официално съгласие.

- В САЩ се подготвя законопроект за оставане на лятно време целогодишно.

- Проучвания показват повишен риск от инфаркти и злополуки в дните след смяната.

А какво следва?

Бъдещето на тази практика е неясно. Дори и все още да сменяме времето два пъти годишно, все повече хора и институции поставят под въпрос реалната ѝ полза.

