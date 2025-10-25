В събота срещу неделя ни предстои преминаване към лятно часово време. Точно в 3.00 ч. ще преместим стрелките с 1 час напред.
Каква е историята зад смяната на времето?
Идеята за тази промяна е на Бенджамин Франклин, който през 1784 г. предлага хората да се събуждат по-рано, за да пестят свещи.
Германия и Австро-Унгария първи въвеждат лятното време през 1916г. с цел икономия на енергия по време на война. Следва приемането на тази промаяна от много държави, включително България, която започва да сменя времето през 1979 г.
Защо? Каква е целта на смяната?
Основната причина е по-добро използване на дневната светлина. Когато местим часовника с час напред през пролетта, светлата част от деня се измества към вечерта. Така хората имат повече слънчеви часове след като приключат с ежедневните си задължения.
Как се отразява това на организма на човек?
Най-често срещани ефекти:
- Намалена концентрация и продуктивност
- Липса на апетит и енергия
Как да се адаптираме по-лесно към промяната?
- Лягайте и ставайте с 15–20 минути по-рано няколко дни преди смяната.
- Дайте си време да попиете от енергията на слънцето рано сутрин, за да синхронизирате вътрешния си часовник.
- Засилете физическата си активност през деня - спорт или просто разходки в парка.
Любопитни факти:
- Русия премахна смяната на времето през 2014 г.
- В ЕС се обсъжда окончателно премахване, но все още не е получено официално съгласие.
- В САЩ се подготвя законопроект за оставане на лятно време целогодишно.
- Проучвания показват повишен риск от инфаркти и злополуки в дните след смяната.
А какво следва?
Бъдещето на тази практика е неясно. Дори и все още да сменяме времето два пъти годишно, все повече хора и институции поставят под въпрос реалната ѝ полза.
