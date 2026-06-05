Любовната история на индиеца Прабхакар Маханандия и шведката Шарлот фон Шедвин звучи като сценарий на романтичен филм. Но всичко се случва наистина. Двамата се срещат през зимата на 1975 г. в Делхи, когато младата шведка, която обикаля Индия като турист, спира при уличния художник Маханандия и го моли да нарисува портрета ѝ.

По онова време той вече е известен със способността си да рисува портрети само за 10 минути. Първият опит обаче не впечатлява Шарлот и тя решава да се върне на следващия ден.

Това се оказва съдбовна среща

Още при първия им разговор художникът си спомня предсказание на майка си от детството. Тя често му казвала, че един ден ще се ожени за жена, родена под знака Телец, която ще бъде музикална и ще дойде от далечна страна, където притежава гора.

Изненадан, той задава на непознатата шведка няколко необичайни въпроса. Оказва се, че тя наистина е зодия Телец, свири на пиано и семейството ѝ притежава горски имоти в Швеция.

Снимка: Инстаграм

„Беше любов от пръв поглед“, спомня си Маханандия в интервю за BBC години по-късно.

След няколко срещи Шарлот заминава с него за родното му село в индийския щат Одиша. Там двамата се влюбват и дори сключват традиционен брак според местните обичаи.Но идва моментът на раздялата. Шарлот трябва да се върне в Швеция и кара любимия си да обещае, че един ден ще я последва.

10 000 километра на колело за любовта

Повече от година двамата поддържат връзка чрез писма. Проблемът е, че младият художник няма средства за самолетен билет до Европа. Тогава взема решение, което променя живота му. Продава всичко, което притежава, купува си велосипед втора ръка и тръгва към Швеция.

Пътешествието започва на 22 януари 1977 г. Всеки ден той изминава средно по около 70 километра. Маршрутът му преминава през Афганистан, Иран, Турция, Австрия и още няколко държави, преди да достигне Северна Европа. За да се издържа по пътя, рисува портрети на непознати. Някои му дават пари, други храна или място за нощувка.

Снимка: Инстаграм

„Любовта е универсален език. Хората разбираха защо пътувам“, разказва той.

В края на май 1977 г., след близо четири месеца на път, Маханандия най-накрая достига Европа и се отправя към Швеция. След културни различия, езикови бариери и известно колебание от страна на семейството на Шарлот, двамата официално сключват брак в родината й.

Заедно и до днес - след повече от 50 години

Днес Прабхакар и Шарлот продължават да живеят заедно сред горите на Швеция, повече от 50 години след съдбовната си среща в Индия. Двамата имат две деца, а художникът продължава да твори и да разказва своята необикновена любовна история.

Снимка: Инстаграм

Наскоро обаче животът отново го изправя пред сериозно изпитание. В публикация в социалните мрежи Прабхакар споделя, че е преживял внезапен инфаркт, а до него в този момент е именно тя, която го спасява.

„Безкрайно съм благодарен на любимата си съпруга, която разпозна симптомите и ме откара навреме в здравния център, откъдето бях изпратен по спешност за лечение“, пише той.

Снимка: Инстаграм

„Това преживяване ме научи, че всеки удар на сърцето е подарък. Именно в трудните моменти откриваме истинската си сила“, споделя още художникът.

Прабхакар всяка година отбелязва с благодарност Световния ден на велосипеда, макар в миналото да е споделял в интервюта:

„Никога не съм обичал колоезденето. Карах велосипед само заради любовта. Нямах пари, но трябваше да стигна до нея. Толкова е просто!".

Снимка: Инстаграм

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