Вече 14 години една жена от канадския град Монктън променя живота на хиляди деца, като им подарява велосипеди и триколки – напълно безплатно.

Криста Ричард е създател на инициативата „Bikes and Trikes for Everyone“, чрез която събира дарени велосипеди през цялата година, ремонтира ги и ги раздава на семейства, които не могат да си позволят да купят колело за децата си.

„Наградата да видиш усмивките на децата, когато потеглят с велосипедите си, е безценна“, споделя Ричард.

Раздаванията се организират между април и октомври, а интересът е огромен. Само през миналата година близо 400 деца са били в списъка на чакащите. Сред тях са и момчетата Юнис и Аус, които специално за деня на получаването на първите си истински велосипеди облекли най-хубавите си дрехи и отишли с прически като за празник.

Криста вярва, че карането на колело носи много повече от физическа активност.

„С всички тези видеоигри днес хората вече не познават съседите си. Но когато събереш група деца на велосипеди, те започват да се опознават, а после и семействата им. Колкото повече време прекарваме навън, толкова по-добре“, казва тя.

Само през миналото лято канадката е приела, ремонтирала и подарила рекордните 458 велосипеда.

Макар да има малък екип доброволци, които помагат със събирането на дарените велосипеди, голяма част от работата Криста върши сама – ремонтира, подготвя и организира раздаването. Тя дори започнала да запазва велосипеди и за възрастни, за да могат родителите да карат заедно с децата си.

През годините инициативата е подарила хиляди велосипеди на семейства в нужда и се е превърнала в символ на общността в Монктън. Криста Ричард дори получава признание от града за приноса си към децата и активния начин на живот.

