26-годишната Мартина и съпругът ѝ доказват, че сватбата няма нужда да следва правила, за да бъде красива. Тя е артистична натура – маникюрист, гримьор, татуист и човек, който обича да създава. Той е IT специалист – нейната пълна противоположност. Но именно различията им ги свързват.

Как започва всичко

Любовната им история започва напълно неочаквано – в Tinder и… на шега. Мартина дори нямала свои снимки в профила си, а фотографии на врата и паркет. Единственото, което привлича вниманието ѝ, било чувството му за хумор.

„Търся си някоя да ме накара да изтрия Tinder – дали от страх или любов, вече нямам големи претенции“, гласяло описанието му.2

Снимка: Trifon Paskalev Photography/Кристиян Костадинов

Това, което започва като закачка, постепенно се превръща в дълги разговори до сутринта, а после и в любов. Първата им среща била семпла – кино, street food и нощна разходка с кола. Именно тогава, на гледка над Асеновград, се случва първата им целувка. Години по-късно, на същото място, той ѝ предлага брак с пръстен по собствен дизайн и червен рубин.

Черното е навсякъде в живота им

Черното присъства навсякъде в живота им. Домът им е с черни стени, черна кухня и черен покрив. За тях тъмните тонове носят уют и спокойствие. А за Мартина мечтата да бъде булка в черно съществува още от дете.

„Не бях сигурна, че ще намеря мъж, който да го приеме за нормално“, признава тя.

Реакцията на любимия ѝ обаче била точно обратната.

„Каза ми, че това ще е страхотно и че не си представя да е с черен костюм и бяла риза като келнер“, спомня си тя с усмивка.

Черната сватба - голямо "да" за всичко нетрадиционно

Така двамата създават сватба изцяло по свои правила. Мартина сама рисува роклята си на дигитален таблет, а талантлива шивачка от пловдивския квартал „Капана“ превръща идеята в реалност. Резултатът е впечатляваща черна рокля, допълнена от черен воал, черен маникюр и драматичен грим.

Темата на сватбата е „Черно и перли“, а контрастът идва от семплата бяла декорация и изцяло белите десерти. В поканите младоженците дори молят гостите си да не носят черно, а светли цветове като бяло и бежово.

Макар първоначално идеята за черна булчинска рокля да изненадва някои от близките им, след тържеството всички са категорични – Мартина е изглеждала зашеметяващо.

Най-емоционалният момент за нея не е самата церемония, а речта, която произнася пред любимите си хора. Благодарствените ѝ думи към семейството, приятелите и съпруга ѝ разплакват почти всички гости.

Реакциите в социалните мрежи

Снимките от сватбата предизвикват вълна от реакции в социалните мрежи. Освен възхищение, има и критики – „Вдовица“, „Черна душа“, „Ненормална работа“. Но Мартина не се впечатлява от чуждите мнения.

„Цветът на роклята, тортата или цветята не определя бъдещето или щастието“, казва тя.

А към всички бъдещи булки отправя едно просто послание – да следват себе си, а не чуждите очаквания.

„Животът ми не е черен. Той е изключително пъстър, изпълнен с любов зад черните стени.“

