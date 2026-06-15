Актрисата Ан Шедийн, най-известна с ролята си на Кейт Танер в култовия сериал „Алф“ от края на 80-те години, е починала на 77-годишна възраст.

„С най-тежки сърца споделяме, че Ани си отиде спокойно. Тя оставя след себе си изключително наследство от творческа енергия, брилянтно чувство за хумор, обич към семейството си, обожание към малките кучета, пламенна омраза към Тръмп, страст към пазаруването на вещи втора употреба и любов към добрите истории. Съкрушени сме без нея. Обичахме я безкрайно много, както и всички, които я познаваха“, се казва в публикация на официалната ѝ страница във Фейсбук.

„Тя беше истинска стихия. Немислимо е да си представим живота без нея. Но както сама казваше: „Винаги съм с вас“. И беше права. Спомените, произведенията на изкуството, гръмкият смях, ръчно изработените бижута, маслените картини, скулптурите, костюмите и нейният неподражаем жизнен дух ще останат завинаги. Вдигнете чаша маргарита в нейна чест“, се допълва в публикацията.

С кончината на Ан Шедийн си отива още едно от емблематичните лица на „Алф“. След смъртта на Макс Райт (Уили Танер) през 2019 г. и на Бенджи Грегъри (Брайън Танер) през 2024 г., от основното семейство в култовия сериал жива остава единствено Андреа Елсън, изиграла дъщерята Лин Танер.

Новината беше потвърдена и от нейния агент Том Маркли, президент и главен изпълнителен директор на агенция „Метрополитън Талънт“.

„Ан беше истински артист и приятел. Единствена по рода си. Ще ми липсва“, заяви той.

Причината за смъртта не е оповестена до момента, пише още БГНЕС.

Ан Шедийн е родена като ЛуАн Рут Шедийн на 8 януари 1949 г. и израства във ферма край Портланд, щата Орегон. В интервю за „Вашингтон пост“ тя разказва, че започнала да играе още на шестгодишна възраст „с чайници и цветя“, а по-късно вземала уроци по актьорско майсторство в Гражданския театър на Портланд.

Играла е в местни театрални постановки на Хаваите, учила е в Портландския държавен университет и колежа „Форт Райт“ в Спокейн, преди да се премести в Ню Йорк и да започне професионална актьорска кариера.

„Чаках дълго. Продавах дрехи, представях дрехи като модел, бях и модел на обувки. Играех в летни театрални трупи и снимах реклами. После подписах договор с голяма агенция. Само месец по-късно вече имах договор с „Юнивърсъл“. Мислех си, че ще дойда тук, ще вземам уроци по фехтовка, ще карам малък „Тъндърбърд“ и ще седя край басейна. Вместо това станах дъщерята в „Маркъс Уелби, доктор по медицина““, спомня си тя.

Преди „Алф“ Шедийн участва в сериали като „Хартиени кукли“, „Спешно отделение!“ и „Саймън и Саймън“.

В „Алф“ тя играе Кейт Танер – майка в семейство от предградията на Калифорния, което приютява остроумния извънземен Алф, след като той се приземява в гаража им. Сериалът се излъчва по NBC от септември 1986 г. до март 1990 г. и дава началото на няколко продължения, включително анимационна версия.

„Когато се появи „Алф“, беше поредният сезон на кастинги за пилотни епизоди. Четях сценарии и почти приех една роля, но се отказах в последния момент. После прочетох сценария на „Алф“. Казах си: „Това е смешно. Кара ме да се смея.“ Срещнах хората зад проекта, срещнах и Алф, и все повече се убеждавах, че искам да участвам. Това малко извънземно ме разсмиваше“, разказва актрисата.

По-късно тя признава пред списание „Пийпъл“, че работата по сериала е била „технически кошмар – изключително бавна, гореща и досадна“.

„Ако имаше сцена с Алф, тя отнемаше цяла вечност. Заснемането на 30-минутен епизод отнемаше между 20 и 25 часа. Някои от актьорите имаха труден характер. Цялото нещо беше едно голямо дисфункционално семейство“, споделя Шийдийн.

Тя си спомня за сериала с думите: „Повярвайте ми, на снимачната площадка беше безрадостно!".

Снимачната площадка на „Алф“ е била известна като една от най-неудобните в телевизията. Заради куклата на Алф в пода са били изграждани множество шахти и тунели за кукловодите. Според разкази на участници в продукцията, Ан Шедийн дори веднъж е паднала в една от тези шахти по време на снимки.

Пол Фъско признава, че Шедийн е „абсолютен професионалист. И да не е харесвала „Алф“, преструвала се е добре.“ Актрисата е обожавала екранните си деца, а Андреа Елсън (Лин) признава, че постоянно кисне в гримьорната ѝ. Ан има проблеми по-скоро с възрастните си колеги, някои от които имат „трудни характери“. „За мен е удивително, че „Алф“ се получи наистина чудесно и никой не разбра каква мъка бяха всъщност снимките!“, обобщава тя в интервю, цитирано в Укипедия.

След края на „Алф“ тя постепенно се отдръпва от Холивуд и рядко приема нови роли, предпочитайки по-спокоен семеен живот.

Шедийн се запознава със съпруга си, агент на таланти на име Кристофър Барет, когато двамата участват в театрална постановка през 1972 г. Двамата се женят през 1982 г. на десетата годишнина от първата си среща. Двойката има дъщеря, Тейлър, родена през 1989 г.

Тя оставя съпруга си Кристофър Барет, с когото е била в брак 55 години, дъщеря си Тай Барет, снаха си Хилари Флин, сестра си Сарабет Шийдийн, племенницата си Мини Шедийн, брат си Роланд „Тони“ Шедийн и снаха си Джулиан Шедийн.

През 2015 г. Шедийн става посланик на Holiday Heroes, българска организация с нестопанска цел, подпомагаща семейства в неравностойно положение. Семейството й сега призовава вместо цветя да бъдат правени дарения за благотворителната организация „Хабитат фор Хюманити“ (Habitat for Humanity) - една от любимите й каузи.

Почивай в мир, Ан Шедийн!