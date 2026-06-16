Как да направим така, че децата ни да растат щастливи? Около 1 юни тази тема е навсякъде. Но преди да сте се удавили в океана от съвети, започнете с доза JOMO - за повече спокойствие още в периода на планиране на бебето!



Не е страшно да не бъдеш перфектен



JOMO (Joy of Missing Out - радостта от това да пропуснеш нещо) означава да приемеш с лекота факта, че един ден няма да бъдеш “перфектен” родител.

Тази модерна абревиатура се ражда като реакция на FOMO (Fear of Missing Out) тенденцията. Днес имаме толкова много информация, толкова много възможности, толкова канали, през които да се учим да бъдем по-добри, че рискуваме да превърнем живота си в изтощителна гонитба на перфектността.

За хората, които планират да имат дете това състояние се умножава по две.

Все пак всички сме чували израза, че родителството е нашата “най-важна мисия”. И има реален риск в подготовката за бременността да се окажем заключени в собствена стресова барокамера, изкована от нереално високи очаквания.



JOMO вместо безкрайна тревожност



Запомнете, че за родителството е достатъчно да бъдеш подготвен в най-важните аспекти.

Никога няма да бъдете нито перфектната бременна, нито перфектната майка. Независимо как изглеждат нещата в повечето реклами на памперси, които сте гледали по телевизията! Там майките с малки бебета са винаги с чисти дрехи, енергични и с грейнали в усмивки лица без следа от недоспиване. Ако и в реалния живот се стремите към подобен образ, още отсега си подлагате много коварен капан.



И това е точно измерено от науката - между 15% и 25% от жените, които планират или вече са в ранна бременност, проявяват клинично значими нива на тревожност.*

Когато забременяването не се случва веднага



Психологическият дистрес нараства почти двойно (1.6 пъти), ако сте в двойка и правите опити за забременяване, но то не се случва вече няколко поредни месеца.

Много от тези хора в крайна сметка успяват да заченат, но тревожността вече е оставила в тях дълбока биохимична следа.

Как се прилага JOMO принципът в тези случаи?

Първо, с прекратяване на безразборно четене на всякакви съвети, гледане на видеа и слушане на чужди истории. Второ, с усилия да съхраним връзката с партньора цяла и да се наслаждаваме на моментите. Телата не бива да се превръщат в инструмент за постигане на една-единствена заветна цел, а именно правенето на бебе още-този-месец.

Не е нужно мисълта за зачеването да ви обсебва - има домашен тест за овулация, с който да определите абсолютно точно най-благоприятните дни от месечния си цикъл. Използвайте теста Oview, който е не само лесен за използване, но и изключително точен и определя двата най-подходящи дни за зачеване в месеца с точност над 99%. Така не се налага вие да гадаете - и ви остава повече време за доза JOMO!

Защо са стресирани бъдещите родители?

Нормално е при мисълта да поемеш отговорност за един нов живот да се питаш понякога: “Дали ще се справя достатъчно добре?” Но има и допълнителни източници на напрежение, които можете да си спестите:



• Претоварване с информация: Ненужно е да четете абсолютно всички съвети и заръки за бъдещи родители, да следите всички подкасти и да гледате какво пускат майките инфлуенсъри в социалните мрежи.



• Влиянието на роднини и познати: Родители, приятели и други близки често имат мнение по въпроса кога трябва да станете родители - и какъв родител трябва да бъдете. Забравете това “трябва”. Ограничете подобни разговори, ако усетите, че силно ви напрягат.

Перфекционизъм: Абсолютно погрешната идея, че когато един ден имате дете нямате право на грешки.

Как да практикувате JOMO когато се готвите да имате дете:

Информирайте се съзнателно: Това значи да си изберете няколко надеждни източника, от които да се подготвяте по детските теми. Недейте да поглъщате всякаква случайна информация от къде ли не.



• Здравето ви е въпрос на баланс: Грижете се за физическата си форма - тя е много важна за една бъдеща бременност. Но го правете без изпадане в крайности и без да се опитвате да приложите върху себе си всички биохакове във Вселената наведнъж.



• Доставяйте си удоволствия: Спортувайте, четете, пътувайте - животът в подготовката за майчинството не бива да спира! Не приемайте създаването на семейство като норматив за покриване, а като вълнуваща нова страница в историята ви.



Запомнете най-важното - щастливите деца са тези, които растат с щастливи родители. И е добре да се погрижите за собственото си спокойствие още докато се подготвяте за появата на малкия човек в семейството. Бъдете информирани, но заменете с JOMO перфекционизма и вманиачаването във всяка нашумяла уелнес или родителска практика. И просто повярвайте, че със спокойствие, малко помощ и много любов имате всичко необходимо, за да отгледате бъдещото си дете!

*Според международното изследване PREGO Study и мета-анализи, публикувани в Lancet и Frontiers in Psychology