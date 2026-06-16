От средата на 2026 г. до 2027 г. Юпитер – планетата на растежа, успеха и новите възможности – преминава в знака Лъв. Астролозите смятат, че този период ще донесе повече увереност, творческа енергия и желание да бъдем забелязани. Планетата на късмета и изобилието Юпитер преминава в огнения знак Лъв на 30 юни и остава там до юли през следващата година. Този транзит слага началото на нов 12-годишен цикъл и носи изключителен успех, творческо вдъхновение и увереност, като поставя представителите на зодия Лъв под светлината на прожекторите.

Лъвът е знакът на себеизразяването, любовта и смелостта, затова през следващата година много хора ще почувстват силен импулс да преследват мечтите си, да поемат лидерски роли и да покажат талантите си пред света.

Какво носи Юпитер в Лъв?

Този транзит насърчава:

повече увереност и самочувствие

успех в творчески проекти

нови романтични възможности

професионално развитие и обществено признание

желание за личностно израстване

Снимка: NASA

Според астролозите успехът през този период идва, когато сме автентични и не се страхуваме да покажем кои сме всъщност.

Ретрограден Юпитер

По време на престоя си в Лъв Юпитер ще бъде и ретрограден - ретроградното движение започва на 13 декември 2026 г. и завършва на 13 април 2027 г. - 121 дни. Това няма да спре развитието, но ще ни подтикне да забавим темпото, да преразгледаме плановете си и да коригираме грешките си. Посланието е ясно: големите мечти имат нужда не само от смелост, но и от добра подготовка.

Кои зодии ще бъдат най-облагодетелствани?

Огнените знаци – Лъв, Овен и Стрелец – вероятно ще усетят най-силно положителната енергия на транзита. Те могат да получат нови възможности за развитие, признание и успех.

За Телец, Скорпион и Водолей периодът може да донесе повече предизвикателства, но именно чрез тях ще се открият важни възможности за растеж.

Снимка: iStock

Как ще се отрази на различните асценденти?

Овен – повече романтика, творчество и вдъхновение

– повече романтика, творчество и вдъхновение Телец – промени в дома и семейството

– промени в дома и семейството Близнаци – нови контакти, обучение и интересни пътувания

– нови контакти, обучение и интересни пътувания Рак – подобряване на финансите и самочувствието

– подобряване на финансите и самочувствието Лъв – период на личен разцвет и силно присъствие

– период на личен разцвет и силно присъствие Дева – повече време за вътрешно развитие и преосмисляне

Снимка: iStock

Везни – нови приятелства и успешни екипни проекти

– нови приятелства и успешни екипни проекти Скорпион – кариерно израстване и признание

– кариерно израстване и признание Стрелец – възможности за пътувания и образование

– възможности за пътувания и образование Козирог – дълбоки лични трансформации

– дълбоки лични трансформации Водолей – важни промени в любовта и партньорствата

– важни промени в любовта и партньорствата Риби – подобрения в работата и ежедневните навици

Юпитер напуска Лъв и навлиза в Дева на 26 юли 2027 г.