Веселка Маринова, първата и единствена жена, спечелила два пъти риалити формата „Фермата“, преживя един от най-съкровените моменти в живота си. Тя и дългогодишният ѝ партньор Велин официално узакониха връзката си, като съчетаха сватбата с кръщенето на най-малката си дъщеря Дария. Специално за Ladyzone.bg тя сподели вълненията от големия ден.

Веселка и Велин и тяхната история

Историята между Веселка и Велин не е просто романтична – тя е изпълнена с изпитания, които ги правят още по-силни. „С моя съпруг Велин сме заедно от 5 години, през които преминахме през букет от най-различни и крайни емоции“, разказва ни тя. Сред най-трудните моменти са загубите на техните майки – болка, която ги сближава още повече. „От най-голямата болка да станеш ничий… до най-голямото щастие да прегърнем и посрещнем на бял свят нашата най-малка дъщеричка Дария.“

Именно тези преживявания им дават увереност да направят следващата крачка. „Точно това ни даде увереност, че моментът да затвърдим връзката си е дошъл“, казва Веселка.

Снимка: Личен архив

Сватбата и кръщенето – Веселка организира всичко сама

Сватбата в Троян е организирана изцяло от нея – с внимание към всеки детайл. „Реших аз сама да организирам изцяло нашия двоен празник“, споделя тя, като разкрива, че близо два месеца е посветила на подготовката – от украсата и менюто до програмата и дори текста на водещия.

Решението да съчетаят сватбата с кръщене е напълно осъзнато и дълбоко лично. „Решихме да обединим празника с кръщене и да поведем дъщеря ни по пътя на вярата, защото вярата ще ѝ показва пътя дори когато няма път“, казва тя.

По-големите деца на Веселка – каките Вяра и Марая и батко Павел се включват активно в подготовката за големия ден и се превръщат в част от емоцията зад кулисите. „Децата много се забавляваха и същевременно се вълнуваха и помагаха с каквото могат“, споделя тя и допълва: „Всички сувенири опаковаха самички“.

Особено емоционален се оказва моментът в навечерието на събитието, когато близки и приятели се събират, за да помогнат с подготовката. „Гледах ги и си казвах, колко щастлив човек съм аз“, спомня си Веселка.

Интимна церемония с най-близките в Троян

Сред гостите на празника са и част от най-близките ѝ приятели от „Фермата“ – Гечо, Финци, Аксения, Валерия, Нина и Стоян, които запазват силната си връзка и след края на предаването. Други участници – Маги, Силвия и Сашко от „Фермата 5“ – също са поканени, макар да не успяват да присъстват. „Нямаха възможност да присъстват, но през цялото време споделяха емоцията ни, вълнуваха се, обаждаха ни се“, разказва тя.

Кумовете и кръстниците също имат специално място в този ден. „Показаха огромно уважение, любов и грижа“, казва Веселка за тяхната подкрепа.

Самото събитие е интимно, но наситено с емоция. „Гостите бяха не бяха просто случайни, а хората, с които искахме да споделим момента“, споделя тя.

И макар да е трудно да се избере един-единствен акцент, за Веселка целият ден остава незабравим. „Ако трябва да посоча щастлив момент, бих описала целия ден до най-малката подробност.“

За нея този двоен празник е не просто събитие, а ново начало. „Чувствам се едно стъпало по-нагоре към мечтите си“, казва тя и завършва с благодарност: „Просто мога да кажа, благодаря на Бог за това, което имам.“

