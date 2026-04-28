Веселка Маринова, първата и единствена жена, спечелила два пъти риалити формата „Фермата“, преживя един от най-съкровените моменти в живота си. Тя и дългогодишният ѝ партньор Велин официално узакониха връзката си, като съчетаха сватбата с кръщенето на най-малката си дъщеря Дария. Специално за Ladyzone.bg тя сподели вълненията от големия ден.

Веселка и Велин и тяхната история

Историята между Веселка и Велин не е просто романтична – тя е изпълнена с изпитания, които ги правят още по-силни. „С моя съпруг Велин сме заедно от 5 години, през които преминахме през букет от най-различни и крайни емоции“, разказва ни тя. Сред най-трудните моменти са загубите на техните майки – болка, която ги сближава още повече. „От най-голямата болка да станеш ничий… до най-голямото щастие да прегърнем и посрещнем на бял свят нашата най-малка дъщеричка Дария.“

Веселка от „Фермата“ стана майка за четвърти път! (СНИМКИ)

Именно тези преживявания им дават увереност да направят следващата крачка. „Точно това ни даде увереност, че моментът да затвърдим връзката си е дошъл“, казва Веселка.

Снимка: Личен архив

Сватбата и кръщенето – Веселка организира всичко сама

Сватбата в Троян е организирана изцяло от нея – с внимание към всеки детайл. „Реших аз сама да организирам изцяло нашия двоен празник“, споделя тя, като разкрива, че близо два месеца е посветила на подготовката – от украсата и менюто до програмата и дори текста на водещия.

Решението да съчетаят сватбата с кръщене е напълно осъзнато и дълбоко лично. „Решихме да обединим празника с кръщене и да поведем дъщеря ни по пътя на вярата, защото вярата ще ѝ показва пътя дори когато няма път“, казва тя.

10 факта, които не знаете за Веселка - спечелила 100 000 лв. от

По-големите деца на Веселка – каките Вяра и Марая и батко Павел се включват активно в подготовката за големия ден и се превръщат в част от емоцията зад кулисите. „Децата много се забавляваха и същевременно се вълнуваха и помагаха с каквото могат“, споделя тя и допълва: „Всички сувенири опаковаха самички“.

Особено емоционален се оказва моментът в навечерието на събитието, когато близки и приятели се събират, за да помогнат с подготовката. „Гледах ги и си казвах, колко щастлив човек съм аз“, спомня си Веселка.

Интимна церемония с най-близките в Троян

Сред гостите на празника са и част от най-близките ѝ приятели от „Фермата“ – Гечо, Финци, Аксения, Валерия, Нина и Стоян, които запазват силната си връзка и след края на предаването. Други участници – Маги, Силвия и Сашко от „Фермата 5“ – също са поканени, макар да не успяват да присъстват. „Нямаха възможност да присъстват, но през цялото време споделяха емоцията ни, вълнуваха се, обаждаха ни се“, разказва тя.

Кумовете и кръстниците също имат специално място в този ден. „Показаха огромно уважение, любов и грижа“, казва Веселка за тяхната подкрепа.

Повелителката на конете - Веселка Маринова стана първата жена, спечелила

Самото събитие е интимно, но наситено с емоция. „Гостите бяха не бяха просто случайни, а хората, с които искахме да споделим момента“, споделя тя.

И макар да е трудно да се избере един-единствен акцент, за Веселка целият ден остава незабравим. „Ако трябва да посоча щастлив момент, бих описала целия ден до най-малката подробност.“

За нея този двоен празник е не просто събитие, а ново начало. „Чувствам се едно стъпало по-нагоре към мечтите си“, казва тя и завършва с благодарност: „Просто мога да кажа, благодаря на Бог за това, което имам.“

