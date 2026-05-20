Докато героинята ѝ Кари Брадшоу дълго търсеше любовта в „Сексът и градът“, в реалния живот Сара Джесика Паркър открива своята сродна душа още в началото на 90-те. Днес тя и Матю Бродерик са една от най-стабилните двойки в Холивуд – с почти три десетилетия брак зад гърба си и любовна история, която изглежда все така истинска и „млада“.

По повод 29-ата им годишнина актрисата публикува емоционално послание в Инстаграм, наричайки своя съпруг "любов моя":

„19 май 1997 г. – 19 май 2026 г. 29 години. И продължаваме. За теб, любов моя. С любимата ти група, която се присъединява към мен, за да ти пее серенада. На нас. Вечно млади“, написа още тя.

Среща, която променя всичко

Сара Джесика и Матю се запознават през 1991 г. в Ню Йорк. По това време и двамата вече са популярни актьори, но съдбата ги среща чрез братята на актрисата, които имат театрална компания. Именно любовта към сцената е първата искра между тях.

По-късно Паркър разказва, че Матю я поканил на среща с гласово съобщение, което тя описва като „очарователно и много скромно“. Актрисата бързо разбира, че това е човекът за нея. Години по-късно Бродерик също признава, че е усетил магията още в първия момент, в който я видял да върви по улицата.

„Това е тя“, спомня си той.

Тайна сватба и черна булчинска рокля

На 19 май 1997 г. двамата си казват „да“ в Ню Йорк, но по напълно нетрадиционен начин. Те канят около 100 гости, без никой да подозира, че всъщност ще присъства на сватба.

Още по-изненадващ е изборът на Сара Джесика – вместо класическа бяла рокля, тя се омъжва в черна рокля. По-късно признава, че просто не искала цялото внимание да бъде насочено към нея.

Любов въпреки натоварения живот

Само година след сватбата започва „Сексът и градът“ – сериалът, който превръща Сара Джесика Паркър в световна икона. Въпреки огромната слава, двамата успяват да запазят отношенията си далеч от скандали и излишна публичност.

През годините често работят отделно, но именно това според актрисата е помогнало на връзката им.

„Имаме живот, който ни позволява да се разделяме и после да се връщаме един към друг. Така винаги има какво да си разкажем“, споделя тя. Въпреки романтичния имидж, Паркър никога не идеализира брака си, заявявайки в интервю „Има добри дни, има трудни дни. Това е бракът“.

Семейство, изградено с любов и трудни избори

Сара Джесика Паркър и Матю Бродерик винаги са поставяли семейството на първо място, въпреки натоварените си кариери и живота под светлините на прожекторите. Двамата имат три деца – син Джеймс Уилки, роден през 2002 г., и близначките Табита Ходж и Марион Лорета, които се появяват на бял свят през 2009 г.

Актрисата неведнъж е споделяла, че майчинството е една от най-важните роли в живота ѝ. След раждането на сина им двамата мечтаят за още деца, но пътят се оказва труден. Паркър откровено говори за проблемите със забременяването и признава, че със съпруга ѝ дълго са опитвали да имат второ дете по естествен начин.

В крайна сметка взимат решението да се доверят на сурогатна майка – избор, който променя живота им. Години по-късно Сара Джесика признава, че е преживяла всяка стъпка от този процес много емоционално и че би имала още деца, ако можеше.

Въпреки славата си, Паркър и Бродерик винаги са се стремили да осигурят на децата си възможно най-нормално детство. Рядко ги показват публично и внимателно пазят личния им живот далеч от медийния шум. Именно това е една от причините семейството им да остане толкова сплотено през годините.

Тайната на щастливия брак

Матю Бродерик неведнъж е споделял какво според него държи връзката им жива – приятелството и разговорите.

„Ние наистина сме приятели. Говорим много. Твърде много мълчание никога не е добра идея“, казва актьорът.

Интересен факт е, че според Сара Джесика двамата почти не са прекарвали нощ разделени от началото на връзката си през 1992 г., освен когато работата ги е принуждавала.

Днес, след 29 години брак, Сара Джесика и Матю продължават да изглеждат като двойка, която истински се обича и уважава. Новата публикация на актрисата – със снимки, спомени от сватбата и нежно признание – е още едно доказателство, че понякога големите любовни истории наистина съществуват.

