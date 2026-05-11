Сара Джесика Паркър разкри, че тазгодишният Ден на майката е преминал по-различно за нея, след като децата ѝ са прекарали празника далеч от дома. Актрисата сподели откровения за майчинството, порастването на децата и промените, които идват с времето и как й се отразяват.

Празник на разстояние

Звездата от „Сексът и градът“ признава, че тази година не е успяла да е заедно с децата си на Деня на майката. Синът ѝ Джеймс Уилки и близначките Марион и Табита вече имат свои ангажименти и все по-самостоятелен живот, което променя семейните традиции. Актрисата признава, че усеща силно тяхната липса, но ги разбира и приема порастването като естествен процес.

Майчинството остава най-важната ѝ роля

В интервю актрисата споделя, че независимо от професионалните успехи, майчинството винаги е било най-значимата част от живота ѝ. Тя признава, че с порастването на децата идва и осъзнаването, че те постепенно изграждат собствен път. Според нея именно това е една от най-емоционалните страни на родителството – да приемеш, че децата вече не се нуждаят от теб по същия начин, както преди.

През годините Сара Джесика Паркър неведнъж е говорила за предизвикателствата да съчетава натоварената си актьорска кариера със семейния живот. Въпреки интензивния работен график, тя винаги е поставяла семейството си на първо място. Актрисата и съпругът ѝ Матю Бродерик са известни с желанието си да осигурят максимално нормално детство на децата си, далеч от прекомерното медийно внимание.

Нов етап в живота на семейството

С порастването на децата Сара Джесика Паркър постепенно свиква с идеята, че семейството навлиза в нов етап. Тя признава, че макар раздялата по празници да е емоционална, изпитва гордост от независимостта и зрелостта на своите деца. За актрисата Денят на майката остава повод не само за празнуване, но и за равносметка за промените, които идват с времето и родителството.