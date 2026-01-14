Актьорът Крис Нот създаде интрига сред негови фенове и такива на Сара Джесика Паркър, след като реагира остро на новината, че неговата бивша колежка от "Сексът и града" бе удостоена с престижната награда Carol Burnett Award по време на "Златните глобуси" 2026.

Реакцията на Крис Нот, която стъписа феновете

На 9 януари актьорът публикува снимка от фитнес в своя Инстаграм профил, където написа в коментар: "Майната й на Нова година! Хайде!". В секцията за коментари един от последователите му иронично коментира наградата на Паркър, като попита дали това е причината за настроението му, а Нот отговори с едно дума: „Правилно“, което бе повече от достатъчно и каза всичко, което трябваше да каже.

Този отговор предизвика бурни реакции сред феновете – някои изразиха недоумение и подкрепа за актрисата, а други се съгласиха, че Крис Нот може би не се чувства добре спрямо развитието на кариерата си след случилия се скандал.

Контекстът: обвиненията срещу Нот

През 2021 г. няколко жени обвиниха Нот в сексуално насилие, твърдяйки че инцидентите са се случили в различни периоди в миналото. Той категорично отрича всички обвинения, като ги описва като "фалшиви" и настоява, че контактите с жените са били по взаимно съгласие.

След тези обвинения актьора бе отстранен от участието си в продължението на сериала Sex and the City – And Just Like That…, въпреки че първоначално се планираше той да се появи отново в по‑късни епизоди. Крис Нот определено не прие добре този факт и това се отрази на цялостното му поведение.

Снимка: Getty Images

Сара Джесика Паркър, която НЕ го подкрепи

Сара Джесика Паркър, заедно с колежките си Синтия Никсън и Кристин Дейвис, публично изразиха подкрепата си за жените, които излязоха с обвинения срещу Нот, като подчертаха, че споделянето на техните болезнени преживявания е „много трудно“ и заслужава уважение. Това е и причината Крис Нот да е зле настроен спрямо бившата си колежка.

Актрисата от култовия сериал "Сексът и градът" наскоро разкри и подробности за проблемите си със зрението. Преди около 15 години актрисата забелязала, че ѝ става все по-трудно да чете – била в Ирландия и чела книга преди лягане, когато изведнъж усетила, че това вече не ѝ е удобно и приятно. Първоначално си помислила, че е просто уморена, но скоро станало ясно, че причината е в замъглено зрение в близък план, което се влошавало с времето.

