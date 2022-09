Месеци след като беше обвинен в сексуално посегателство, американският актьор Крис Нот се връща към актьорската игра, пише „Педж Сикс“.

По последни данни 67-годишната звезда от "Сексът и градът" се е върнал към актьорството, започвайки от местния театър. В събота Нот, който се прочу с ролята на Тузара в хитовия ситком на HBO, е участвал в еднодневно четене на пиеса от 1959 г., озаглавена "Носорог", като събитието се е състояло в Saint James Place в Грейт Барингтън, Масачузетс.

Според съобщенията Нот не само е участвал в четенето, но и е продуцент и режисьор на постановката.

"Казаха ни, че е бил "изключителен сценичен актьор", казва източник пред „Пейдж Сикс“.

"Това беше добре прието. Накрая той получи бурни овации", казва друг източник пред изданието.

Четенето е първата публична изява на Нот, откакто героят му беше убит в продължението на "Сексът и градът" с "And Just Like That" на HBO Max - на фона на скандала за сексуално посегателство. Последната му поява беше орязана от сериала, след като две жени го обвиниха в сексуално посегателство в своето минало. Нот категорично отрича обвиненията, пише още БГНЕС.

Снимка: Getty Images

