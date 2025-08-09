На 9 август е родена Джилън Андерсън. Тя става световноизвестна с ролята на агент Скули в култовия сериал Досиетата Х, с която печели „Еми“ и „Златен глобус“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Джилън Андерсън. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Пазете се от проблеми у дома. Отношенията в семейството ви са хармонични, мили жени. Не налагайте мнението си и се отдайте на романтични мигове. Сексът ще ви разтовари от напрежението и ще ви помогне да си възвърнете хармонията в отношенията.

ТЕЛЕЦ

На несемейните жени Съдбата поднася шанс за романтично запознанство, но след това дълго ще доказват сериозността на своите намерения. Сексуалните контакти със случайни партньори могат да доведат до нежелана бременност и бъдещи проблеми.

БЛИЗНАЦИ

Личните отношения са затруднени, мили жени. Вечерта очаквайте сцени на ревност, ако не сте се прибрали навреме и не сте изпълнили обещанията си за пътуване със семейството. Естествения завършек на деня са сексуалните удоволствия, които ще ви доставят взаимна наслада.

РАК

Постарайте се повярвате в чувствата на партньорите си. Вечерта организирайте приятно гостуване или пътувайте с близките си, за да се разтоварите. Най-добрият начин за доказване на любовта ви са незабравими сексуални изживявания.

ЛЪВ

Очаквайте нови запознанства и неочаквани и незабравими романтични приключения. Семейните жени да не изневеряват. Желанието да изживеете сексуални наслади с друг партньор е повод за неразрешими проблеми с брачния партньор.

ДЕВА

Отидете на гости или си поканете приятели у дома. Самотните жени ще получат признание и успех в личния живот. Вечерта сте уморени. Искате да избегнете секса, но той ще ви разтовари от напрежението и умората.

ВЕЗНИ

Чувствата ви са споделени и хармонични. Бъдете внимателни и не се поддавайте на авантюри, за да не съсипете хармонията в отношенията си. Няма как да сте щастливи в леглото и да си доставите сексуални удоволствия, ако непрекъснато проявявате претенции към партньора си.

СКОРПИОН

Личните ви отношения могат да се нормализират. Интимния ви партньор се съмнява в чувствата ви. Не вярвайте на интригите, с които се опитват да ви накарат да изневерите, отдавайки се на секс с малко познати партньори.

СТРЕЛЕЦ

Радвате се на стабилност в семейния живот и хармония в отношенията. От вас зависи да ги съхраните. Не пропускайте да се отдадете на интимни мигове с брачната си половинка или любимите си хора. Сексът ще ви се отрази добре.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец август вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Въпреки вашето добро желание да се справите с трудностите в личния ви живот, които сте предизвикали сами сте обзети от нервност и женски инат. Вашият брачен партньор е разочарован от поведението ви и ще ви накаже с отдалечаване и липса на сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Ще ви изненада романтично запознанство, но не бързайте да се влюбвате, защото последствията ще са неприятни. Бъдете искрени и нежни с любимите си хора, ако искате да изживеете приятни сексуални удоволствия.

РИБИ

В личен план не очаквайте спокойствие, защото ще създадете конфликт с необмислени приказки и хвалби за флиртове и изневери. Постарайте се да разберете, че интимния ви партньор няма желание за сексуални удоволствия.