Големият финал на най-романтичното предаване "Ергенът" 5 почти е тук! След смях, сълзи, откровени признания и емоционални обрати, приключението свършва и истината излиза наяве. Дали Георги Гатев ще си тръгне с Румяна, след като Илияна директно му заяви, че сърцето й принадлежи на Стоян? Дали Руми изпитва истински романтичен интерес към Гатев или всичко е една игра?

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Тя му отказа целувка, възможно ли е да се чувства като втора опция?

След тоталната промяна в поведението на Илияна и нейното решение да се върне при Стоян, Георги Гатев сякаш още повече насочи цялото си внимание към Руми. След няколко опознавателни срещи и приятни мигове, които споделиха един с друг, Гатев определено е доста впечатлен от Румяна, но напълно искрен ли е? И възможно ли е тя да се чувства като втора опция след Илияна? Руми се приближава към Георги, а после се отдръпва. Кога се прави така? Ами, когато не сме сигурни в това, което искаме. В избора и в чувствата си. Тя изглежда все още няма пълно доверие на чаровния Гатев, а на последната им среща дори му отказа целувка. Но защо?

Двамата се усамотиха на хамак с гледка към Индийския океан, а атмосферата бързо стана по-интимна. Именно тогава Георги намекна, че би съжалявал, ако пропусне момента да я целуне точно сега. Румяна обаче категорично даде да се разбере, че не е готова за тази стъпка. Според нея между тях все още има твърде много неизговорени неща, а чувствата не трябва да се пришпорват:

„Не ми харесва, защото пак бърза“, откровено споделя Руми за поведението на Георги Гатев. Може би точно това бързане и нетърпение кара дамата да се отдръпне и да не е убедена в чистите намерения на Гатев. Тя обясни и защо физическата близост за нея идва след емоционалната:

„Искам да говоря първо с теб и след това да има целувка, защото за мен това значи повече от някаква целувка", казва му тя по време на срещата им.

Тук наблюдаваме сериозни различия в характерите и начина, по който Руми и Гатев възприемат близостта. Дали обаче това ще се окаже проблем за тях в бъдеше и имат ли шанс като двойка? Гласувайте в анкетата ни по-долу.