Любовта между Илияна и Стоян в „Ергенът“ изглежда става все по-сериозна, а двамата вече открито говорят за бъдещето си след края на предаването. В епизод 41 на романтичното риалити темата за съвместния живот и евентуалното им прибиране в България за първи път беше поставена толкова директно.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

По време на вечеря в имението Илияна, Стоян и Любомира, която чака своя ред за среща с Марин, обсъдиха какво би се случило, когато приключи приключението им в Шри Ланка. Стоян не скри желанието си връзката им да продължи и извън формата, а Илияна призна, че идеята двамата да прекарват повече време заедно ѝ допада.

„Много важно е за двама човека в един момент да започнат да живеят заедно“, сподели Стоян, намеквайки, че вижда реално бъдеще с Илияна и иска да разбере дали двамата могат да изградят истинска връзка и извън романтичната атмосфера на предаването.

От своя страна Илияна беше по-предпазлива. Тя призна, че към момента няма конкретен план да живее в България, но въпреки това не отхвърли възможността двамата да намерят общ път. Именно тази разлика в характерите им направи разговора още по-интересен — Стоян е по-емоционален и открит, докато Илияна подхожда по-внимателно към бъдещите решения.

Двамата обаче демонстрираха силна близост през цялата вечер. Те дори разгледаха своите натални карти, а описанията в тях предизвикаха много смях и закачки. Според астрологичния анализ между тях има „силно физическо и енергийно привличане“, което Стоян веднага потвърди с усмивка.

В един от най-искрените моменти той призна пред Илияна:

„Опознал съм те достатъчно добре, за да съм сигурен, че искам все повече да те опознавам.“

Тези думи видимо развълнуваха Илияна, която към края на вечерта призна, че само преди дни е била объркана и разстроена, а сега заспива щастлива до него.

Вижте как завърши вечерта на двойката във видеото тук:

Най-интересното четете в рубриката ни "Ергенът 2026 - сезон 5".