Романтичната 24-часова среща между Румяна и Георги Гатев в „Ергенът“ започна обещаващо, но неочакван разговор за целувка се превърна в един от най-напрегнатите моменти между двамата досега.

Още в началото Гатев призна, че му е липсвало времето насаме с Румяна след поредицата групови срещи.

Двамата се усамотиха на хамак с гледка към Индийския океан, а атмосферата бързо стана по-интимна. Именно тогава Георги намекна, че би съжалявал, ако пропусне момента да я целуне точно сега.

Румяна обаче категорично даде да се разбере, че не е готова за тази стъпка. Според нея между тях все още има твърде много неизговорени неща, а чувствата не трябва да се пришпорват:

„Не ми харесва, защото пак бърза.“

Тя обясни и защо физическата близост за нея идва след емоционалната:

„Искам да говоря първо с теб и след това да има целувка, защото за мен това значи повече от някаква целувка.“

Разговорът между двамата постепенно премина от романтичен флирт към сериозна дискусия за характери, граници и различните начини, по които мъжете и жените възприемат близостта. Румяна призна, че не обича да действа импулсивно.

Гатев опита да разведри ситуацията с шега, но тя не беше приета особено добре. След репликата му, че се чувства „като в трети клас“, Румяна призна, че е възприела думите му по-скоро като оплакване, отколкото като чувство за хумор.

Въпреки напрежението, двамата продължиха да разговарят откровено за бъдещето, живота извън предаването и възможността връзката им да продължи след края на формата. Георги дори заговори за Барселона и сподели желание да ѝ покаже живота си извън Шри Ланка:

„Бих и показвал как живея извън Шри Ланка, именно в нормалния ми хабитат.“

Румяна пък призна, че все още търси своето място и не иска да прави прибързани обещания:

„Мен ме е страх да кажа нещо категорично, няма да лъжа.“

