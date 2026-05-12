Една от най-тихите и трудни за разгадаване връзки в „Ергенът“, сезон 5 изненадващо се превърна в една от най-емоционалните след срещата на Гатев и Румяна с психолога Богомил Копчев. Вместо поредния романтичен разговор, двамата стигнаха до тема, която досега избягваха – страха от близостта.

Още в началото на сесията Гатев призна, че именно Румяна е била момичето, което първо го е впечатлило с инициатива. Според него, въпреки че пред камерите често изглежда тиха и дистанцирана, още при първата им среща тя е започнала активно да му задава въпроси и така е показала интерес към него.

Това обаче се оказва и един от основните проблеми между тях. Гатев не скри, че има нужда от повече яснота и сигурност в отношенията, а не от постоянно „догонване“.

„Понякога изтощава само ти да правиш крачки“, призна той по време на разговора.

Румяна пък за първи път толкова открито говори за собствените си страхове. Красавицата призна, че когато започне да разкрива истинските си емоции, инстинктивно се отдръпва назад.

Именно този момент сякаш отключи най-честния разговор помежду им досега. Психологът директно посочи, че страхът на Румяна е причината за резките промени в поведението ѝ – ту топла и влюбена, ту напълно дистанцирана.

Гатев също не скри объркването си и дори с типичното си чувство за хумор сравни ситуацията помежду им с „тъмна Индия и тъмна Шри Ланка“, защото често не можел да разбере какво се случва в главата ѝ.

Въпреки това именно Румяна даде един от най-изненадващите съвети към него:

„Ти стреляй, пък ако избързваш – аз ще ти кажа.“

С този отговор тя сякаш за първи път му даде зелена светлина да бъде по-смел в отношенията им, вместо постоянно да премисля всяка следваща крачка.

Разговорът стигна и до въпроса как изглежда една истинска връзка. След дълго увъртане Гатев най-после формулира отговора, който Румяна чакаше от дни:

„Да вървите в едно темпо, да си имате доверие и да градите заедно нещо, което от мечта да се превърне в реалност.“

В края на терапията дойде и най-важният въпрос – ако се срещнат отново днес, биха ли се избрали пак?

