В "Ергенът" 5 постоянно се случват разнообразни обрати - момичетата се пренасочват от един ерген към друг, а и ергените също сменят интереса си. Дали пък и Гатев не се е пренасочил от Илияна директно към Румяна?

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Среща сред екзотиката, мили думи и красиви преживявания

Георги Гатев и неговите топ фаворитки - Алия, Бетина, и Румяна се отправиха към вълнуваща групова среща, но през цялото време между Гатев и Руми прехвърчаха искри, които нямаше как да останат незабелязани. Сякаш между тях химията става все по-осезаема и Илияна вече не е на първо място. А и откакто Стоян се върна в играта, тя е много различна. Емоциите й към него се завърнаха, а може би никога не са си отивали...Това, разбира се, провокира Гатев да още повече да се хвърли в опознавателен процес с другите момичета. Той е насочил вниманието си към Алия, Бети и Руми, но както винаги, към една дама има по-изявен и силен интерес, което е в реда на нещата.

Когато не стане от първия опит, става от втория

Комуникацията между Румяна и Гатев е плавна, лека и двамата определено имат общи неща. Той умело общува с всички дами и знае как да се държи с една жена, но при Руми сякаш става по-мек, по-благ, а усмивката му - по-широка. Дали това не е знак за романтичен интерес, който се заражда и има потенциал да се превърне в нещо много по-дълбоко. Понякога ако не стане от първия опит, става от втория. А може би точно Руми е момичето за него. Вие как мислите? Гласувайте в анкетата ни по-долу.