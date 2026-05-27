На 68 години Марлене Флауърс започва всяка сутрин с тренировка. „Пристрастена съм“, заявява тя с усмивка. Това обаче не винаги е било така. Мнозина я наричат „супер баба“ в социалните мрежи. Тя доказва, че никога не е твърде късно да започнеш да обръщаш повече внимание на себе си.

Преди десет години Флауърс, жителка на Питсбърг, Пенсилвания, се сблъскала с различни здравословни проблеми.

„Живея във ферма. Имам коне и те са долу отвъд хълма и имах проблеми с енергията ми да се връща нагоре по хълма. Чувствах се слаба“, спомня си тя пред People. „Мислех си: „Боже мой, аз съм само на 58. Защо нямам никаква енергия?“

Години на борба с образа на тялото и минала зависимост от лаксативи също се били отразили на здравето ѝ, заради което тя прекарала известно време в болницапо това време.

Фитнес историята ѝ започва, когато синът ѝ Райън Хики я насърчава да опита леки тренировки у дома. Първоначално тя тренира в хола си с аеробика и упражнения с малки тежести, а след няколко години събира смелост да прекрачи прага на фитнес залата.

Днес Марлене вече има седем трофея от състезания по културизъм, включително срещу много по-млади жени. Най-голямата ѝ победа обаче не са медалите, а увереността да излезе на сцена по бикини:

„Да се ​​кача на сцената по бикини на моите години! В началото беше страшно, но го направих!“

Тя вярва, че тренировките с тежести не само я правят по-силна, но и пазят здравето ѝ. След сериозен инцидент с кон лекарите ѝ казват, че добрата мускулатура и костна плътност вероятно са я спасили от тежка травма.

Освен физическата промяна, фитнесът ѝ носи и нова общност от приятели, които тя нарича своето „fit family“. Според Марлене тренировките помагат и за психичното здраве: „Не можеш да излезеш от фитнеса негативно настроен“, казва тя.

Днес тя тренира почти всеки ден, спазва хранителен режим с много протеин и споделя мотивация и рецепти в социалните мрежи, където е позната като „Granny Guns“. Профилите ѝ вече имат над 2 милиона последователи.

Марлене се бори и с нелечима форма на рак на кръвта, но вярва, че спортът и правилното хранене ѝ помагат да държи заболяването под контрол.

Нейният съвет към всички, които се страхуват да започнат? „Никога не сте твърде възрастни. Започнете бавно, намерете нещо, което ви харесва, и го правете за себе си.“

Нейният път я среща с изключително много популярни бодибилдъри, в това число и Арнолд Шварценегер.