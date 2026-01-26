Британска баба, която взема смелото решение да започне нова кариера в 70-те си години, разказва как животът ѝ поема в напълно неочаквана посока след дълъг период на... интимна пауза. Каролайн Ви прекарва повече от 40 години като целибат и активен член на църковна общност, а по-късно се обръща към ескорт сферата.

В разговор за подкаста „Tea at Four“ тя сподели, че именно след този дълъг етап от живота си решава да преосмисли представите си за себе си, удоволствието и свободата.

След като става християнка на 17-годишна възраст и преживява няколко разочароващи ранни връзки и сексуални преживявания, Каролайн избира безбрачието, водена от убежденията на църквата си. Така минават десетилетия, в които тя поставя личните си желания на заден план.

Всичко се променя, когато на 57 години започва да си задава въпроса дали животът не ѝ предлага още възможности. Тогава открива онлайн запознанствата и алтернативни социални среди, които ѝ помагат да опознае себе си по нов начин. Именно в този период тя осъзнава, че има „талант“ за работа като ескорт.

Днес, повече от десетилетие по-късно, Каролайн говори открито и уверено за избора си и новия живот, който е изградила. Тя дори се описва с усмивка като „по-старата версия на Бони Блу“.

„Само защото съм на 73 години, не означава, че трябва да спра да правя секс или да показвам тялото си. Отказвам да бъда усмивана“, казва тя.

„Гордея се с постиженията си. Ако хората се притесняват, това си е техен проблем.“

Каролайн не крие, че финансовите трудности също са изиграли роля за решението ѝ. В момент, в който не успява да покрие разходите по ипотеката си, близък човек ѝ предлага да помисли за ескорт услуги.

„Сериозно имах нужда от пари, ипотечната компания се опитваше да ми отнеме къщата“, споделя тя.

Първоначално опитва дистанционна работа, включително видео съдържание, но скоро разбира, че предпочита личния контакт и разнообразието от срещи. По думите ѝ, откакто е започнала новата си кариера, е имала възможност да се срещне с хиляди различни хора.

Каролайн не крие, че работата ѝ я е сблъсквала с всякакви ситуации, като с усмивка споделя за разнообразните спомени, които има с различните мъже.

Днес тя казва, че най-важното за нея е изборът и свободата. След като успява да изплати дома си и да постигне финансова стабилност, Каролайн подчертава, че вече не е водена от нужда, а от собствено желание – да живее така, както самата тя смята за правилно.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER